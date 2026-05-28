Atención conductores: multas de hasta 200 euros por un gesto muy habitual al volante

Miles de conductores son los que realizan cada día pequeños gestos al volante sin tener en cuenta las graves consecuencias que pueden acarrear. Con el verano a la vuelta de la esquina y el incremento de los desplazamientos en carrerta, la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico extremarán la vigilancia sobre determinadas conductas que pueden poner en riesgo la seguridad vial, aunque la mayoría de conductores lo interprete como algo usual e inofensivo.

Entre esas prácticas se encuentra una acción muy común durante el periodo estival y en largos trayectos, cuando muchos conductores buscan aire fresco al mismo tiempo que sostienen el volante. Sin embargo, las autoridades se ciñen al artículo 18.1, en que cualquier postura indebida o que limite el control total del turismo puede ser sinónimo de multa.

La normativa de tráfico establece que el conductor debe mantener en todo momento la libertad de movimientos necesaria para reaccionar en la mayor brevedad posible. Por ello, adquirir determinadas posturas al volante puede traducirse como una conducción negligente o peligrosa, especialmente si pone en riesgo la capacidad de maniobra.

Un asunto que desde la DGT se lleva adviertiendo desde hace tiempo, ya que puede acarrear sanciones de hasta 200 euros en los casos en los que los agentes consideren que existe una pérdida evidente de control. La Guardia Civil, además, siempre refuerza los controles en carretera, las famosas" operaciones de salida" y "retorno" especialmente presentes durante el tráfico de verano para detectar este tipo de comportamientos.

El gesto al que hacen referencia las autoridades no es otro que conducir sacando el brazo por la ventanilla, una imagen muy común en carretera durante el verano y que puede salir mucho más cara de lo que muchos imaginan. Los expertos en seguridad vial recuerdan que un simple frenazo brusco, una maniobra inesperada o un golpe lateral pueden provocar lesiones graves si el conductor no mantiene una posición adecuada. Además, conducir con una sola mano reduce el tiempo de reacción ante cualquier emergencia.