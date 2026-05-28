La autopista del Huerna, más cara que nunca, también está peor que nunca: "Llevo 27 años pasando por aquí y nunca la vi tan mal"

"Llevo 27 años pasando por el Huerna y nunca vi la autopista tan mal". Así describe la situación de la autopista del Huerna (AP-66), la única vía de alta capacidad que une Asturias con la Meseta, Juan Carlos Aubiaño, transportista de Arriondas con una larga trayectoria en el sector, que atraviesa El Negrón y, por tanto, el Huerna al menos cuatro veces al mes.

El testimonio de Aubiaño coincide con el de otros conductores de turismos que recorren habitualmente la autopista. El Huerna lleva ya un año y medio en obras por dos frentes: por un lado está el colosal argayo originado en noviembre de 2024 y, por otro, los trabajos en la mayoría de los túneles.

Respecto al desprendimiento de tierras, que se produjo en el concejo de Lena, el calendario previsto pasa por que las obra finalicen este verano. Por el momento, se sigue circulando mediante una solución provisional que consiste en dos carriles en dirección León y solo uno a la inversa durante aproximadamente 200 metros, lo que obliga a reducir la velocidad a 40 km/h. Esas obras son ejecutadas por Aucalsa, la compañía concesionaria de la autopista.

Los trabajos en los túneles, realizados por el Ministerio de Transportes, llevan activos desde el verano pasado y han complicado la circulación. Se trata de una renovación completa, que supera los 70 millones de euros y que se financia con fondos europeos. Según la planificación difundida por Transportes, en mayo y junio se realizan los trabajos de ejecución de galerías y del canal caz en los dos tubos del túnel de Barrios y en el tubo en sentido León del túnel de Negrón. En Barrios, la calzada sentido León estuvo cortada del 4 al 29 de mayo y, del 1 al 30 de junio, habrá cortes alternativos de un carril en cada sentido.

En el túnel de Negrón, el calendario preveía el corte de un carril en sentido León del 4 al 17 de mayo, el corte completo de la calzada en ese sentido del 18 de mayo al 22 de junio y el cierre de la calzada sentido Asturias a partir del 22 de junio. Cuando se cierre una calzada, el tráfico se desviará a la contraria, que funcionará con circulación bidireccional. Además, el Ministerio advierte de que podrá haber cortes de carril en el resto de túneles de lunes a las 6.00 horas a viernes a las 13.00 horas.

La situación es que hay carriles cortados con conos, lo que obliga a reducir la velocidad. En periodos de mucho tráfico, como en los puentes, festivos o en las fechas veraniegas se forman aglomeraciones. Además, a varios conductores les llama la atención la ausencia de operarios. Los trabajos no tienen una fecha fija de finalización ya que, según la información oficial, las afecciones deberían haber concluido en diciembre.

Hartazgo en los conductores

"Está fatal, la zona del argayo es muy estrecha y en los túneles, si te descuidas, tumbas la mercancía por lo lento que hay que ir y por los conos. Además, ya no hay cobertura en los túneles. Nunca vi esa zona tan mal", destaca Aubiaño, experimentado camionero que transporta hierro en un vehículo de más de 16 metros de largo. "Estamos pagando por una autopista que no funciona como tal. Yo elijo la autopista porque por el puerto de Pajares tardo más y gasto más gasolina, pero ya tengo dudas", indica. También pone el foco en la "seguridad", que, a su juicio, se resiente por esos trabajos.

"Suelo ir dos veces al mes y la última vez me tocó una gran retención debido al problema de los túneles. Tenemos el argayo y encima solo hay un carril en muchos tramos. Yo entiendo que deba haber mantenimiento, pero entonces que no cobren el peaje. Me salía mejor ir por el puerto de Pajares que por el Huerna", destaca José Luis de la Cera, informático y asturiano residente en Guadarrama.

"Nunca vi tan mal la autopista, está en un estado lamentable. Llena de conos, con obligación de bajar la velocidad cada poco. Y así llevamos más de año y medio", destaca Antonio Martínez-Gandía, ingeniero ovetense afincado en Madrid que también es un usuario habitual.

El precio más alto de la historia con unos descuentos que no llegan a los conductores

El peaje del Huerna, en manos de Aucalsa, cuesta 16,20 euros, el precio más alto de su historia, que coincide con su cuestionable estado y también con una prórroga de su concesión en el foco de la Comisión Europea, que tiene abierto un procedimiento de infracción contra España. Asturias pide por ese motivo la anulación, a lo que se niega el Ministerio de Transportes. La prórroga, firmada por el Gobierno de Aznar, tiene vigencia hasta 2050. Mientras tanto, Aucalsa tiene una denuncia por estafa, al cobrar el peaje íntegro pese a las obras, presentada por la Unión de Consumidores de Asturias. Daniel Ripa, exdiputado de Podemos, presentó previamente una denuncia ante la Fiscalía por ese motivo.

A todo este panorama se une el fracaso de los descuentos del peaje activados por el Gobierno, de los que pocos turismos se benefician debido a sus férreas condiciones de acceso: tener el sistema de telepeaje instalado y pasar al menos tres veces en el mismo mes. Además, el Gobierno central ha transferido a la compañía Aucalsa 16,3 millones de euros entre 2025 y los tres primeros meses de 2026 para sufragar esas rebajas.