La Cámara de Comercio de Oviedo dice que la visita del coordinador del Corredor Atlántico se redujo a un "mero acto protocolario"

La Cámara de Comercio, presidida por Carlos Paniceres, ha puesto en duda la utilidad de la visita que hizo esta semana a Asturias el coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, que estuvo el martes en Gijón, en El Musel, para conocer de primera mano los distintos proyectos asturianos integrados en la red de infraestructuras estratégicas de la Unión Europea. "Lo que hoy debía ser un espacio para profundizar en estas cuestiones ha terminado siendo otra cosa: esperábamos debate, contraste y compromiso; sin embargo, la visita no supuso ningún avance real para Asturias y se redujo a un mero acto protocolario", destacaron desde la institución cameral.

Bausch estuvo reunido con Alejandro Calvo, consejero de Movilidad. También estaba prevista una reunión con Adrián Barbón, que finalmente no se produjo. "Durante la reunión se han repasado las prioridades de Asturias en el Corredor Atlántico y se ha presentado al Principado como polo logístico del Cantábrico, poniendo en valor su posición estratégica para reforzar la conectividad, la competitividad y el desarrollo económico del arco atlántico europeo, así como su papel en el impulso de la futura macroregión atlántica", aseguró la Consejería tras el encuentro. La jornada finalizó con otra reunión con representantes sindicales y empresariales.

"Asturias no puede quedar fuera de Europa. El pasado martes tuvimos una visita clave que debería haber servido para trasladar una verdad molesta: el oeste de España está quedando fuera de la red ferroviaria europea en ancho estándar. Sin embargo, se sigue diciendo en Bruselas que todo va según lo previsto. No es cierto", recalcan desde la Cámara. "No hablamos de una cuestión técnica, sino estratégica: o España se integra plenamente en Europa —también por su arco atlántico— o consolida una brecha interna inaceptable, con un Este moderno y conectado frente a un Oeste relegado. La península no es periferia; es una plataforma logística global. Y Asturias no es un extremo: es un nodo", aseguran.

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La Cámara repasó además sus reivindicaciones de cara al Corredor: integración real del noroeste en la red europea con ancho estándar para mercancías y pasajeros; desarrollo efectivo del Corredor Atlántico, sin exclusiones territoriales; conexión ferroviaria competitiva de puertos y nodos logísticos (Gijón, Avilés y Zalia) con Europa; ejecución de una red intermodal y mallada, no radial ni desequilibrada; fin de la discriminación estructural en infraestructuras entre el Este y el Oeste peninsular; alineación del discurso institucional con la realidad de las infraestructuras; supresión del peaje del Huerna y una planificación integrada que consolide el papel de los puertos atlánticos en una red logística europea coherente.