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¿Cuánto costó el viaje institucional de Barbón a México? El desglose del gasto de Asturias para "reforzar" las relaciones con América Latina

La delegación estuvo integrada por 17 personas, entre las que había representantes de la Federación de Empresarios y las Cámaras de Comercio

Barbón, en el centro, con la directiva del Centro Asturiano de México y miembros de su gabinete, en el Parque Asturias.

Barbón, en el centro, con la directiva del Centro Asturiano de México y miembros de su gabinete, en el Parque Asturias. / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

El viaje empresarial a México, encabezado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, deja como balance “avances en una conexión logística estratégica con America Latina” a través del puerto de Veracruz y también un gasto para las arcas del Principado de 142.134 euros. O lo que viene siendo lo mismo: el traslado y estancia de la delegación de 17 personas que participó en la campaña tuvo un coste medio de 750 por persona y día.

La misión institucional tuvo lugar entre el 20 y el 24 de abril (Barbón alargó su estancia hasta el 26), y no estuvo exenta de polémicas. Los partidos de la derecha criticaron que Barbón pusiera un océano de por medio cuando la crisis por el accidente minero de Cerredo estaba en auge. En esas fechas salió a reducir el borrador del dictamen de la comisión parlamentaria, que puso nombre y apellidos a los responsables políticos y a los funcionarios.

La respuesta que el Gobierno regional remitió ante una petición de información del Partido Popular y Vox revela que el gasto de la delegación institucional fue de 28.275 euros, mientras que el viaje de los representantes económico-financieros ascendió a 35.779. Además, los gastos de la delegación comercial fueron de 32.690 euros y hubo otros, de hasta 45.388, no individualizables.

El viaje buscaba “reforzar del posicionamiento de Asturias como actor relevante ante el empresariado mexicano, estableciendo marcos estables de cooperación” y “actualizar los vínculos económicos e institucionales entre ambos territorios”.

Además de acompañar al empresariado asturiano en “un mercado prioritario para su internacionalización”. En la comitiva participaron representantes de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), a los presidentes de las tres Cámaras de Comercio y a compañías “relevantes por volumen de negocio o por sus intereses en México”.

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Entre los objetivos también figuraba impulsar la imagen de Asturias “como comunidad industrial avanzada, con capacidades tecnológicas consolidadas y con infraestructuras portuarias competitivas”. Y, por último, reforzar el vínculo con la diáspora asturiana en México, “como elemento tractor de relaciones económicas, institucionales y culturales”.

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