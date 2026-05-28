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La cuantía de las hipotecas en Asturias aumenta casi un 13%

El crédito medio en marzo ascendió a 125.983 euros y se dieron 867 préstamos, un 2,2% más

Las hipotecas en Asturias

Las hipotecas en Asturias / LNE

Y. GONZÁLEZ

Oviedo

El importe medio de las hipotecas sobre vivienda en Asturias ascendió en marzo a 125.983 euros, lo que supone un aumento del 12,9% respecto al mismo mes del año pasado (111.522 euros), según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística .

El aumento de la cuantía de los préstamos hipotecarios guarda coherencia con la evolución del precio de la vivienda, a lo que se añade un aumento generalizado de los intereses de las hipotecas fijas por parte de la banca vinculados el alza del euribor.

En lo que respecta al número de hipotecas constituidas en Asturias en marzo, la cifra fue de 867, un aumento del 2,2% respecto a un año antes. La región registra así de nuevo crecimiento en la suscripción de créditos hipotecarios después de que en febrero se anotase un descenso interanual del 3,4%.

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Si se toman los datos de todo el primer trimestre del presente año, en Asturias se concedieron un total de 2.398 préstamos, un 4,3% más que el pasado año. A nivel nacional el aumento fue mayor, del 9,7%.

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