Detectores de frecuencia y cambios de sedes en previsión de ola de calor: las novedades de PAU 2026 en Asturias

"Vamos a jugar todos limpio", aseguró este jueves el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López Muñiz, tras confirmar que la Universidad de Oviedo empleará este año, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, sistemas de detección de frecuencias, que localizarían posibles dispositivos tecnológicos de apoyo para los exámenes como pueden ser pinganillos, textiles o gafas de inteligencia artificial. "Sabemos que las pruebas se desarrollan con la máxima rigurosidad, pero han sido los propios alumnos quienes nos lo han pedido", agregó López Muñiz, quien señaló que una mayoría de universidades harán uso de estos sistemas para esta convocatoria.

"En ningún caso se trata de partir de una visión de desconfianza hacia el estudiantado, cuya inmensa mayoría realiza los exámenes con responsabilidad y honestidad, sino de preservar unas condiciones justas para todos los estudiantes, especialmente para quienes afrontan las pruebas cumpliendo las normas", aclaran desde la Universidad.

En total serán 5.157 estudiantes los que se examinarán a partir del próximo martes en Asturias de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria ordinaria, que se desarrollará hasta el jueves 4 de junio. Este año se han inscrito 44 estudiantes más que el año pasado, cuando se registraron 5.113. Serán 2.956 chicas y 2.201 chicos. Las pruebas se llevarán a cabo en 17 ubicaciones, situadas en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo, Ribadesella, Cangas del Narcea, Luarca y Tapia de Casariego.

Por sedes, la principal novedad será el cambio en Avilés, donde llevarán al alumnado que habitualmente se examinaba en el IES Número 5 al Complejo Deportivo del Quirinal. El vicerrector de Estudiantes aseguró que este cambio responde a la necesidad de disponer de espacios para la evaluación "más aireados" y de mejores características, en previsión de que se mantenga la ola de calor a lo largo de la próxima semana.

Más 300 profesores y 40.000 exámenes en circulación

¿Y cómo se traducirá en el desarrollo de las pruebas la presencia de esos sistemas de detección de frecuencias? El profesorado responsable de los tribunales y de realizar labores de vigilancia en las aulas de examen realizará una primera revisión, como hasta ahora, para certificar si los chicos llevan algún tipo de material no permitido. Además, deberán dejar en espacios habilitados para ello, al fondo del aula, bolsos, mochilas, teléfonos móviles y relojes inteligentes. Y se mantendrá "una rigurosa vigilancia presencial" con un número suficiente de profesores, certificó López Muñiz, pero sin que ello "acarree molestias" o "situación de ansiedad" para los estudiantes que se examinan.

El equipo de profesores que forma parte de la convocatoria de la EBAU 2026 reúne a entre 300 y 400 profesionales que llevan un año trabajando para que los exámenes y las labores posteriores de corrección "en una semana" se desarrollen sin incidencias. El vicerrector de Estudiantes definió como "una auténtica obra de orfebrería" esta organización que implica la movilización de 40.000 exámenes.

Los exámenes y la calificación final

Los estudiantes de Bachillerato deberán examinarse de las cuatro asignaturas, que constituyen la fase de acceso, cursadas en segundo de Bachillerato, según la modalidad e itinerario realizado. Cada ejercicio de la fase de acceso se calificará de 0 a 10 puntos. La calificación de esta fase será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las materias, expresada en una escala de 0 a 10 puntos con tres cifras decimales y redondeada a la milésima. Esta calificación deberá ser igual o superior a 4 puntos para hacer media con la calificación final del bachillerato.

La nota de la PAU se calculará en base a un 60% de la calificación final del Bachillerato y un 40% de la calificación de la fase de acceso de la prueba. Se entenderá que un estudiante reúne los requisitos de acceso cuando el resultado de esta fórmula sea igual o superior a 5 puntos. La nota máxima en esta fase es de 10 puntos.

Alfonso López Muñiz, vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, y Roger Bosch, director de área de Orientación y Acceso a la Universidad. / U.O.

Aquellos estudiantes que quieran subir nota para acceder a sus estudios universitarios deberán presentarse además a la fase de admisión. Consistirá en la evaluación de materias de segundo curso de Bachillerato. Las materias de esta fase no requieren haber sido cursadas en el bachillerato para ser evaluadas en la prueba y los estudiantes se podrán examinar de un máximo de 3 asignaturas. La nota final una vez realizadas ambas fases (acceso y admisión) alcanzará un máximo de 14 puntos.

Asimismo, se realizará examen de Dibujo Artístico en el Edificio Departamental del Campus Humanidades (Oviedo), Edificio Polivalente del Campus de Viesques (Gijón), IES Ramón Menéndez Pidal (Avilés), IES Jerónimo González (Sama de Langreo), IES Avelina Cerra (Ribadesella), IES Carmen y Severo Ochoa (Luarca) y, por primera vez este año, en el IES Cangas del Narcea.

Optatividad y corrección

Alfonso López Muñiz subrayó que en las pruebas de la EBAU la Universidad de Oviedo se sitúa muy por encima del acuerdo de mínimos de la Conferencia de Rectores de España (CRUE) en lo que respecta a la competencialidad de las pruebas. La tasa de competencialidad será del 80 al 100%. Con referencia a la optatividad, la Universidad de Oviedo tiene una tasa mínima de optatividad del 75%. Esto significa que todo el temario de las 32 materias puede ser objeto de examen, pero que dentro de cada bloque el alumnado dispondrá de distintas opciones entre las que elegir para responder.

Sobre las faltas de ortografía, el vicerrector ha indicado que restarán de 0,1 hasta un máximo de 2 puntos las faltas ortográficas en lengua española y un máximo de 1 punto en lengua extranjera. En ciencias, no se aplicarán criterios ortográficos.

Las titulaciones más demandadas

El vicerrector de Estudiantes reconoció que, si bien hasta que concluyan las pruebas y se abra el período de admisión no se conocerán las titulaciones más demandas, sí es previsible que Matemáticas, Ciencias de la Salud y los dobles grados volverán a aglutinar la preferencia mayoritaria de los estudiantes. También aclaró López Muñiz que no afectará a las notas de corte la presencia de otras universidades, que serán "similares" a otros años.