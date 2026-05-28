Empathy presenta al ministro Óscar López su IA hecha en Asturias

El CEO del grupo tecnológico de origen asturiano Empathy Holdings, Ángel Maldonado, se reunió recientemente con el ministro de Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, para presentarle Empathy AI, la nueva empresa del grupo ("spin-off") creada para desarrollar una nube privada de inteligencia artificial (IA) "ética", cero emisiones netas y en funcionamiento íntegramente desde sus oficinas de Asturias, desde donde se presta servicio actualmente a más de 500 empresas, cuyos "chatbots" y asistentes de IA funcionan bajo esa arquitectura.

Fuentes de Empathy Holdings señalaron que durante el encuentro, en el que estuvo presente la secretaria de Estado de Digitalización e IA, María González, se conversó sobre la regulación de la inteligencia artificial, la dependencia tecnológica europea respecto a Estados Unidos y China, así como la necesidad de construir infraestructuras propias que permitan proteger la soberanía de los datos en las instituciones y empresas.

Las mismas fuentes aseguraron que desde ambas partes consideran que España tiene la oportunidad de liderar una apuesta pionera por una IA ética y transparente, de forma similar a como años atrás se impulsó estratégicamente el desarrollo de las energías renovables en el país.

Empathy Holdings fue uno de los mayores clientes de Amazon Web Services en el norte de España hasta que apostó por su propio modelo, que ahora ha puesto a disposición de empresas e instituciones. El grupo de origen asturiano ha trabajado con más de 3.000 clientes en distintos mercados internacionales y con compañías como Vodafone, Casa del Libro, Primor o Doc Society. Hasta ahora su principal línea de negocio era ofrecer soluciones en buscadores integrados en "ecommerce". El proyecto Empathy AI nació, según explicó Ángel Maldonado, tras años de "frustración" con los grandes proveedores tecnológicos estadounidenses: "problemas de privacidad, subidas inesperadas de costes, cambios unilaterales que afectan a herramientas críticas, riesgos sobre la propiedad intelectual y dependencia constante de decisiones externas", señaló.

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"La nube no es algo abstracto ni mágico; son infraestructuras controladas por compañías concretas y sometidas a legislaciones extranjeras. Europa necesita construir alternativas propias si quiere mantener el control sobre sus datos, su propiedad intelectual y su capacidad tecnológica. Además debe hacer desde un punto de vista ético y respetuoso con las personas, por eso hemos rechazado varias ofertas de fondos de inversión que puedan intentar alterar nuestra filosofía", afirmó Maldonado, que añadió que la iniciativa de Empathy se enmarca en el creciente debate europeo sobre soberanía digital.