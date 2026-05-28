Cuando una empresa decide quedarse

Hay decisiones empresariales que trascienden el balance contable; decisiones que hablan de arraigo, de confianza y de una manera de entender el compromiso con la tierra donde uno trabaja. La apuesta del Grupo AUTOSA por unas nuevas instalaciones en Olloniego pertenece a esa categoría.

Vivimos tiempos veloces, dados al titular fugaz y a la mirada corta. Por eso conviene detenerse un instante ante proyectos que contienen algo más profundo que una inversión: contienen voluntad de permanencia. Y eso, en una Asturias que tantas veces ha visto partir oportunidades, merece ser reconocido. AUTOSA, además de inaugurar unas instalaciones modernas, inicia una nueva etapa asentada en una forma de mirar al futuro desde la ambición empresarial y desde la confianza en Asturias como lugar donde merece la pena seguir creciendo.

La automoción atraviesa una transformación gigantesca. Cambian las tecnologías, cambian los hábitos de consumo, cambian los modelos energéticos y cambia incluso la propia idea de movilidad. El sector vive una mutación de enorme complejidad. Y, sin embargo, hay empresas que entienden que precisamente en momentos así es cuando más necesario resulta invertir, modernizarse y tomar posición. Eso es lo que hace AUTOSA.

El proyecto de Olloniego, además de su evidente dimensión empresarial, tiene también un valor simbólico. Porque demuestra que Asturias sigue teniendo empresarios capaces de pensar a largo plazo. Desde la Cámara de Comercio observamos con satisfacción iniciativas de esta naturaleza porque conectan directamente con la razón de ser de nuestras instituciones desde hace más de un siglo: acompañar a las empresas, facilitar su crecimiento y ayudar a crear las condiciones necesarias para que la actividad económica genere prosperidad compartida.

A veces se soslaya que cuando una empresa crece no gana únicamente la empresa. Gana el empleo. Ganan los proveedores. Gana el comercio local. Gana la recaudación pública. Gana la confianza colectiva. Y gana, en definitiva, la sociedad en su conjunto. Por eso las Cámaras no deben ser instituciones encerradas en sí mismas. Son herramientas al servicio del tejido productivo y, por extensión, del interés general. Nuestra obligación es escuchar a las empresas, comprender sus dificultades, ayudarles a abrir caminos y defender un entorno que favorezca la inversión, la competitividad y la innovación.

Asturias necesita más proyectos que transmitan determinación. Más ejemplos de empresas que decidan modernizarse aquí, crear empleo aquí y competir desde aquí. Porque ninguna estrategia de futuro será creíble si no es capaz de fortalecer primero a quienes sostienen cada día la actividad económica real.

Hay una Asturias que trabaja lejos del ruido. Una Asturias que madruga, invierte, arriesga y persevera. Una Asturias menos dada al gesto grandilocuente y más cercana a la constancia silenciosa de quien sabe que las cosas importantes se construyen poco a poco. AUTOSA forma parte de esa Asturias.

Y quizá por eso esta inauguración tiene algo más que cemento, acero y tecnología. Tiene el valor sereno de quienes han decidido quedarse y trabajar duro.