La empresa gijonesa de juguetes Eolo Toys ultima su salida a Bolsa
La firma, presente en Hong Kong y EE UU, se convertirá en la octava compañía cotizada
La empresa de juguetes y entretenimiento Eolo Toys –con sede central en Gijón y presencia en Hong Kong y Estados Unidos– ultima su salida a la Bolsa española. La operación está prevista para "finales de junio o comienzos de julio", según indicó a LA NUEVA ESPAÑA su consejero delegado, Álex Prieto. Eolo Toys se convertirá entonces en la octava empresa asturiana en el mercado bursátil, sumándose a TSK, Duro Felguera, GAM, Izertis, Asturiana de Laminados, Seresco y Treelogic.
Heredera de Eolo Sport, fundada en 1978 por Rafael Prieto (padre del actual CEO), Eolo Toys se dedica a la creación y fabricación de juguetes, videojuegos y material de entretenimiento que luego vende a terceros, los cuales comercializan los productos con sus propias marcas (como "Marvel", "Star Wars" o "Minions"). Entre los clientes de Eolo figuran grandes cadenas de distribución como Walmart, KMart, Tesco, Costco, Toys"R"Us o El Corte Inglés, entre otras. La compañía también engloba al estudio gijonés Cuicui, especializado en videojuegos de ca rácter didáctico.
La empresa cuenta con 60 empleados, de los cuales 40 trabajan en Gijón. El resto se reparten entre sus delegaciones de Barcelona, Hong Kong y Los Ángeles (Estados Unidos). El año pasado obtuvo unos ingresos de unos 17 millones de euros.
La entrada de Eolo en el mercado bursátil forma parte de su plan de crecimiento, planificado para los próximos cinco años. "Llevamos años con ‘ebitda’ positivo y creciendo a doble dígito, por lo que vimos que era el momento de dar este salto", aseguró Álex Prieto.
En concreto, Eolo Toys empezará a cotizar en el llamado BME Scaleup, el segmento de la Bolsa española dedicado a que las nuevas empresas emergentes ganen tamaño. De hecho, Prieto anunció ayer la operación en un foro celebrado en la Bolsa de Madrid sobre capitalización de pequeñas y medianas empresas. Otra de las firmas participantes en el encuentro, y que ya cotiza en el BME Scaleup, es la tecnológica catalana Bytetravel, que acaba de desembarcar en Asturias con una sede en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio). Tanto Eolo como Bytetravel han sido asesoradas por Renta4 en sus respectivos estrenos bursátiles.
Este paso supone para Eolo un movimiento muy significativo dentro del proceso de reconversión que lleva acometiendo desde su etapa posterior a Eolo Sport. Esta había sido fundada en 1978 por el mexicano Rafael Prieto, que se afincó con su familia en Gijón después de haber creado una empresa inicialmente de cometas que posteriormente extendió su actividad a más juguetes y accesorios. Creación suya es, por ejemplo, el popular escanciador eléctrico conocido como "Isidrín".
La compañía atravesó una época complicada durante la Gran Recesión, llegando a la situación de suspensión de pagos, pero finalmente salió adelante.
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