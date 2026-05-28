Gondán fabricará tres catamaranes de pasaje para Suecia y puja por dos buques de boyas para Reino Unido

Los grupos asturianos de construcción naval Armón y Gondán suman nuevos contratos de barcos que garantizan carga de trabajo para sus astilleros. Gondán ha ganado el concurso para fabricar tres catamaranes de pasaje para Suecia y puja por dos grandes buques de boyas en Reino Unidos (está entre los tres finalistas). Por su parte, Armón ha logrado la adjudicación de dos buques remolcadores para la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) por casi 80 millones de euros.

Gondán. Trabaja en estos momentos en diez barcos entre su divisiones de acero –ubicada en Figueras– y de fibra –en el muelle sur de Castropol,en el límite con Vegadeo–. Los dos pedidos más importantes son cuatro patrulleras de 70 metros contratadas por Indonesia por 150 millones y el de la Agencia Federal Marítima e Hidrográfica de Alemania para dos buques de investigación por 270 millones. Los otros son los dos últimos catamaranes de pasaje (de un pedido de cuatro) asignados por Líneas Romero y las dos unidades del principal cliente del astillero, Østensjø Rederi: un remolcador de altura capacitado para ir propulsado con metanol y un buque de apoyo a la energía oceánica de 120 metros de eslora y 4.500 toneladas. "Es el más grande que hemos hecho nunca", destacó Álvaro Platero Alonso, vicepresidente de Gondán, que también informó de los proyectos que vendrán. Por un lado, tres catamaranes para Suecia de 32 metros y capacidad para 320 personas "casi 100% eléctricos", explicó Platero. Es un proyecto que ya fue adjudicado, pero aguardan a poder formalizarlo porque "otros competidores han reclamado en el proceso". Y en la división de acero, uno de los proyectos que más próximo está es el de los dos barcos de boyas para Reino Unido. Gondán ya fabricó recientemente un barco de este tipo, el "Pole Star", y ahora son dos unidades gemelas "más grandes y con más capacidades". El astillero está en la terna de finalistas de un pedido de unos 230 millones.

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Armón. La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) ha adjudicado al grupo Armón dos buques remolcadores. El contrato se ha cerrado por 79,98 millones de euros. Serán dos barcos altamente especializados en remolque de altura, misiones de búsqueda y rescate y capacidades específicas de lucha contra la contaminación marítima. Se fabricarán en el astillero de Armón en Vigo y contarán con 58 metros de eslora y 15 metros de manga, una grúa principal en la cubierta, capacidad de tiro a punto fijo de al menos 100 toneladas, gran autonomía y un diseño optimizado para facilitar las operaciones en condiciones adversas. El contrato había sido adjudicado inicialmente a la compañía vasca Zamakona, pero fue recurrido por Armón (que consideraba que a su rival se le habían concedido más puntos de forma injustificada) y finalmente ha sido adjudicado al grupo asturiano. Fuentes de Sasemar señalaron que la adquisición de estas unidades responde a una "necesidad urgente de renovación de la flota" de remolcadores debido al alto grado de obsolescencia de las embarcaciones en servicio. Sasemar cuenta con nueve buques remolcadores, entre ellos el "Luz de Mar" y el "Miguel de Cervantes", entregados por Armón Vigo en 2005. Además, Auxiliar Naval del Principado, otra de las filiales de Armón con sede en Puerto de Vega (Navia) y especializada en embarcaciones de aluminio, ha fabricado para Sasemar decenas de pequeñas embarcaciones de intervención rápida, las conocidas como "salvamares".