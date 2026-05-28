Grupo Autosa despega hacia el futuro con una nueva "casa" en Olloniego

Unas infraestructuras modernas, con servicios consolidados, en un entorno privilegiado rodeado de zonas verdes y en el que te sientes "como en casa". Así es la nueva nave que el grupo de automoción asturiano Exmain-Autosa adquiría hace un año en el Polígono de Olloniego. Una operación que responde a la necesidad de la empresa de "ofrecer un mejor servicio y lo último en tecnología", explica José Luis Fernández, presidente del Grupo.

Operarios alineando las ruedas de un vehículo / Pablo Solares

Destinada al montaje integral de vehículos policiales y de emergencias, un segmento muy específico y de alto valor añadido dentro del sector de la automoción, estas nuevas instalaciones en las que se ha invertido algo más de 7,5 millones de euros, cuentan con 15.000 m2, de los cuales 6.000 m2 se han dedicado a construir zonas técnicas. "En estos 6.000 m2 desarrollamos la transformación de los vehículos y fabricación de los sistemas de seguridad principalmente. Con áreas específicas dedicadas a I+d+I. Lógicamente también reparaciones y asistencia técnica. Los 9.000 m2 restantes nos dan una gran cobertura con espacio adecuado para gestionar todos los vehículos, incluidas flotas de volumen importante", explica José Luis Fernández Díaz, director comercial de Autosa.

Instalación de un cristal de alta seguridad / Pablo Solares

Técnicos de alta cualificación en automoción, electrónica, electricidad, mecánica o diseño son los principales perfiles profesionales que trabajaran en un espacio con un marcado enfoque sostenible. "Nuestras instalaciones tienen diseño ecológico integral, priorizando la eficiencia energética, el uso de materiales de origen reciclado y la integración de zonas verdes. Su enfoque se centra en reducir activamente la huella de carbono y potenciar la economía circular. Además, incorporamos sistemas de iluminación LED de bajo consumo, aislamiento térmico optimizado y climatización inteligente para minimizar el gasto energético. También disponemos de tecnologías para la conservación y el ahorro del agua y áreas dedicadas a la gestión y separación de residuos", añade Fernández Díaz.

Colocación de pieza de blindaje en la puerta de un vehículo / Pablo Solares

Otra de las bondades de estar en el Parque Empresarial Oviedo es la posibilidad de establecer sinergias con otras compañías de la zona. "Tenemos de compañeros a empresas de reconocido prestigio de diferentes sectores, algunas ya conocidas en colaboraciones de negocio anteriores, sin duda son oportunidades para el buen desarrollo de nuestro negocio", cuenta el director comercial.

Estación de recarga eléctrica ultrarrápida / Pablo Solares

Con más de cinco décadas de avalada experiencia en el sector del automóvil, el Grupo Autosa cumple un objetivo más en su dilatad historia, un peldaño más en una carrera de fondo en la que la empresa familiar se mantiene como uno de los referentes en Asturias. "Estas nuevas instalaciones son un nuevo compromiso y continuaremos esforzándonos en el futuro adaptándonos a sus exigencias", recalca José Luis Fernández Díaz.