La Guardia Civil alerta del aumento de fraudes online con mensajes urgentes y webs falsas
"Siempre en caso de dudas no facilites datos personales ni bancarios, asegúrate dos veces antes de hacer nada", señalan
La Guardia Civil ha enviado un mensaje a través de sus redes sociales alertando a los ciudadanos sobre el aumento de fraudes y estafas online detectados en las últimas semanas, muchos de ellos relacionados con enlaces engañosos, suplantaciones de identidad y mensajes urgente de auxilio. A través de su campaña creada como #AvisosGC, recuerdan extremar la precaución de navegar por internet con precaución y detectar como una amenaza cualquier comunicación que pueda parecer sospechosa.
Los agentes explican que los ciberdelicuentes emplean técnicas cada vez más sofisticadas para embaucar a las víctimas. Aunque es cierto que entre las más comunes se encuentran los mensajes que, aparentemente, provienen de familiares o entidades oficiales solicitando ayuda urgente, así como páginas webs falsas que imitan a empresas, bancos o administraciones públicas para sustraer datos bancarios y personales.
La Guardia Civil incide en que jamás se deben facilitar códigos de verificación, contraseñas ni información financiera. Además, subrayan la importancia de cerciorarse siempre de la dirección web antes de introducir datos, así como desconfiar de enlaces recibidos a través de correo electrónico, SMS o aplicaciones de mensajería.
La recomendación es bastante sencilla: hay que actuar con calma y verificar dos veces cualquier solicitud que pueda suponer problemas de seguridad digital e importantes pérdidas económicas. Ante cualquier intento de fraude, aconsejan denunciar los hechos y contactar con las autoridades competentes cuanto antes.
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