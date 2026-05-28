Guía para no perderse con la Prueba de Acceso a la Universidad: cómo se calcula la nota y de qué materias se examinan los alumnos asturianos a partir del martes

La Universidad de Oviedo ha elaborado una guía útil sobre las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que comienzan el próximo martes en Asturias y que permite despejar las dudas más habituales en torno a los exámenes que son la puerta de entrada a la educación superior. Estas son algunas de las cuestiones a las que han querido atender desde la institución académica.

-¿Qué es exactamente la PAU y en qué partes se estructura?

-Es la prueba que te permite acceder a la universidad. Se divide en dos fases: una obligatoria (fase de acceso) y otra voluntaria (fase de admisión). La primera te permite acceder a la universidad. La segunda sirve para subir nota hasta un máximo de 14 puntos

-¿De qué asignaturas me examino en la fase de acceso?

-De cuatro materias: tres comunes (Lengua, Historia o Filosofía, e idioma) y una asignatura según tu modalidad de Bachillerato

-¿De qué me examino en la fase de admisión?

-Puedes examinarte de hasta 3 asignaturas y se tendrán en cuenta las dos que más te beneficien según la carrera

-¿Cómo se calcula mi nota de acceso a la universidad?

-Se hace una media ponderada: 60% nota media de Bachillerato y 40% nota de la fase de acceso. En esa media ponderada de Bachillerato y de la fase de acceso debe alcanzarse, al menos, un cinco

-¿Cuánto tiempo valen las notas?

-La nota de acceso no caduca y las asignaturas de la fase de admisión valen durante 3 años

-¿Puedo repetir la PAU para mejorar mi nota?

-Sí, puedes presentarte en convocatorias posteriores y se tendrá en cuenta la mejor nota que hayas obtenido

-¿Qué pasa si no apruebo la PAU?

-Puedes volver a presentarte en la siguiente convocatoria. Tendrás que repetir toda la fase de acceso

-¿Puedo acceder a la universidad sin hacer la PAU?

-Sí. Puedes acceder directamente con tu nota media del ciclo formativo

-Entonces, ¿para qué me sirve la PAU?

-Para subir tu nota de admisión y tener más posibilidades de entrar en grados con alta demanda

-¿Qué parte de la PAU puedo hacer?

-Solo la fase de admisión, que es voluntaria y te permite subir nota hasta un máximo de 14 puntos

-¿En qué consiste esa Fase de Admisión?

-Puedes examinarte de hasta 3 asignaturas y se tendrán en cuenta las dos que más te beneficien según la carrera

-¿Qué asignaturas debería elegir para subir nota? ¿Sirve cualquiera?

-Tienes que examinarte de las asignaturas que estén relacionadas con el grado que quieres estudiar y tengan mayor ponderación (0,2)

-¿Cómo se calcula mi nota de admisión?

-Se suma tu nota media del ciclo formativo de grado superior más las dos mejores asignaturas que hayas aprobado en esa fase de admisión, según su ponderación

-¿Qué nota necesito en cada asignatura?

-Al menos, un 5 para que pueda sumarse a tu nota final

-¿Cuánto tiempo valen las notas?

-Las asignaturas de la fase de admisión tienen 3 años de validez

-¿Dónde debo hacer la PAU?

- Si acabas de concluir un ciclo formativo de grado superior de FP, tienes que hacer la PAU en la comunidad autónoma a la que esté vinculado tu centro, es decir, en Asturias. Esto se aplica tanto a la convocatoria ordinaria como a la extraordinaria. Solo en convocatorias posteriores podrás optar por hacerla en otra comunidad autónoma, siempre que tengas domicilio en ella

-¿Puedo repetir la fase de admisión para mejorar nota?

-Sí, puedes repetir las veces que quieras y se tendrá en cuenta la mejor calificación

-¿Puedo acceder a la universidad española con estudios extranjeros?

-Sí, siempre que estén homologados al título de Bachillerato español

-¿Necesito hacer la PAU obligatoriamente?

-Depende de tu situación, pero si quieres acceder en igualdad de condiciones o mejorar tu nota, es muy recomendable hacerla

-¿Cómo se calcula mi nota de acceso?

-Se basa en la nota de tu homologación o credencial oficial

-¿Por qué me interesa hacer la PAU si ya tengo nota?

-Porque sin PAU accedes solo a plazas sobrantes. Con la PAU puedes competir en igualdad de condiciones con el resto de los estudiantes

-¿Qué partes de la PAU tengo que hacer?

-Normalmente la fase de acceso y, si quieres mejorar nota, también la de admisión

-¿De qué asignaturas me examino?

-De cuatro materias en la fase de acceso, similares a las del Bachillerato español: tres comunes (Lengua, Historia o Filosofía, e idioma) y una asignatura según tu modalidad de Bachillerato

-¿Qué idiomas puedo elegir en la prueba?

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-Alemán, francés, inglés, italiano o portugués