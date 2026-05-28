¿Qué hacer ante una hipoglucemia o hiperglucemia inesperadas?, ¿qué pasa si falla el sistema de infusión de insulina?: la Sociedad Asturiana de Diabetes edita una guía completa

El Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha elaborado, junto con la Sociedad Asturiana de Diabetes, Endocrinología, Nutrición y Obesidad (Sadeno), la primera guía asturiana para personas con diabetes tipo 1 que usan sistemas automáticos de infusión de insulina.

El documento reúne recomendaciones claras, accesibles y basadas en la evidencia, con el objetivo de reforzar la seguridad, el autocuidado y la autonomía de los pacientes en el manejo diario de estas tecnologías.

El aspecto más destacado de la guía es su enfoque práctico, explican, ya que ofrece respuestas directas a situaciones habituales, como la aparición de una hipoglucemia o una hiperglucemia inesperada. Para ello, incorpora algoritmos visuales que guían paso a paso al paciente, indicando qué hacer en cada momento, qué medidas adoptar y cuándo es necesario administrar un bolo corrector con pluma.

La guía también aborda incidencias técnicas frecuentes. Así, explica de forma precisa cómo actuar si la bomba deja de funcionar, si la cánula se obstruye o si el sensor proporciona valores incoherentes, con el fin de minimizar riesgos y ayudar a recuperar el control de la glucosa con seguridad.

Tareas cotidianas

Además, el documento presta especial atención a situaciones cotidianas que suelen generar dudas. Detalla, por ejemplo, cómo gestionar la desconexión de la bomba para actividades como ducharse, nadar o practicar deporte, y qué ajustes realizar en casos de fiebre, gastroenteritis o ante la realización de pruebas diagnósticas como radiografías, TAC o resonancias. Incluye también ejemplos numéricos para el cálculo de bolos y pautas alternativas de tratamiento.

La guía se completa con recomendaciones para viajes —incluidos desplazamientos en avión—, orientaciones para familiares y cuidadores y pautas para el uso de la bomba durante ingresos hospitalarios. De este modo, se convierte en una herramienta de consulta rápida que acompaña al paciente en la toma de decisiones en cualquier contexto.

El objetivo final es facilitar decisiones informadas y seguras tanto a pacientes como a su entorno, con el fin de contribuir a un mejor control de la diabetes y a una mayor calidad de vida.

Este trabajo se presentó durante las III Jornadas de Tecnologías Aplicadas a la Diabetes, organizadas por Sadeno, un encuentro que busca consolidar Asturias como referente en la implantación y uso de tecnologías avanzadas para el tratamiento de la diabetes tipo 1.