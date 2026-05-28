La industria cárnica asturiana destaca las ventajas de la IA para ser "más competitiva y eficiente"

El presidente de la Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias (ASINCAR), Eduardo Pérez, destacó que la industria cárnica asturiana “afronta un entorno cada vez más cambiante, pero también lleno de oportunidades, en el que la inteligencia artificial (IA) y la robotización están revolucionando procesos clave como la producción, la trazabilidad o la seguridad alimentaria; un avance que nos permite ser más competitivos y eficientes, siempre manteniendo el compromiso con la calidad y el origen que nos define”.

Pérez se refirió a ello durante la asamblea general ordinaria de socios, celebrada este jueves en Noreña. En la primera parte se abordaron cuestiones clave para la entidad, como la revisión de la situación económica actual, la presentación y aprobación de las cuentas correspondientes a 2025, la liquidación del presupuesto del pasado ejercicio y la propuesta de presupuesto para 2026. Asimismo, se presentó un resumen de las principales actividades desarrolladas por ASINCAR durante 2025, tal y como informó la organización.

Al término, Roberto Fernández, cofundador de Los de la IA (Grupo Vulpeti), impartió la conferencia “Lleva tu empresa cárnica al siguiente nivel con soluciones de IA prácticas y fáciles de aplicar”, en la que abordó ejemplos concretos del uso de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, con aplicaciones en distintos departamentos, presentación de casos reales del sector agroalimentario y una demostración en directo. Recordó que esta tecnología “ya está al alcance de cualquier negocio” e indicó que “implementar un cerebro digital permite a cualquier empresa agroalimentaria automatizar procesos para liberar tiempo y aportar la agilidad y competitividad que el mercado actual exige”.

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La clausura del acto corrió a cargo de Eduardo Pérez, presidente de ASINCAR y de Pablo García, vicepresidente de FADE.