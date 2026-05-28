José Luis Fernández, presidente de Grupo Autosa: "Estas nuevas instalaciones nos permitirán ofrecer un servicio más completo y eficaz"

Hablar del Grupo Autosa es hablar de un referente dentro del mundo del automóvil en Asturias. Un sector en el que llevan trabajando más de cinco décadas, adaptándose siempre las nuevas demandas del mercado y a las necesidades de los clientes. Precisamente, con el objetivo de seguir liderando el mundo del motor, este año la empresa empezaba a trabajar en sus nuevas instalaciones ubicadas en el Parque Empresarial Oviedo. Una gran nave con un importante perfil tecnológico y destinada al montaje de integral de vehículos policiales y de emergencias.

Llevan más de 50 años como referente en el sector del automóvil ¿Qué mejor forma de superar las 5 décadas que con nuevas instalaciones?

En el mundo empresarial, cuando entras de forma vocacional, los años pasan sin darte cuenta. Además, tengo la suerte de que mis hijos han decidido seguir con el legado. Ahora, al contar con estas instalaciones, el camino es aún más ilusionante. Son unas instalaciones modernas espaciosas... todo un lujo para asumir pedidos grandes y ofrecer los mejores servicios.

¿Era un paso necesario? ¿Qué objetivos esperan conseguir gracias a su nuevo emplazamiento?

Era un paso necesario para poder seguir con nuestra actividad. En esta ocasión, en este espacio estamos especializados en vehículos para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuestra misión es ofrecer mejoras y lo último en vehículos y tecnología para que los agentes tengan todo a su servicio. El objetivo es que los profesionales tengan los mejores y más eficaces medios.

¿Por qué eligieron Olloniego?

Elegimos Olloniego porque soy ovetense y eso siempre tira. Además, queríamos una parcela importante, amplia y que pudiese estar lista en menos de un año. Olloniego lo tenía todo. Está bien ubicado, conectado por autopista con Gijón, Langreo, Pola Siero y además, el Parque Empresarial Oviedo lo tiene todo en cuestión de energía, bases de datos, está informatizado y además, que estuviera comunicada para los trabajadores que vienen aquí a diario por autobús era otro punto importante.

Son un ejemplo de empresa familiar en Asturias, sus hijos José Luis y Diego trabajan mano a mano con usted ¿Qué papel jugarán en este nuevo escenario?

A todos los empresarios les toca ceder la antorcha. A mis hijos siempre les gustó este trabajo y trabajan codo con codo conmigo. Tenemos la parte de industrial, con Exmain, que la lleva Diego y la parte del automóvil de la que se encarga José Luis. Ellos están satisfechos con el legado y con estas nuevas instalaciones seguirán trabajando como hasta ahora. Con la misma ilusión y ganas que siempre. Estamos aquí porque somos empresarios que miramos hacia delante.

En el futuro más inmediato ¿Qué retos o proyectos le quedan al Grupo Autosa por alcanzar?

Estamos abiertos y escuchando lo que surja. No tenemos más planes que seguir creciendo y haciendo nuestro trabajo como llevamos haciendo durante años. Seguiremos a la expectativa y siempre vinculados a lo que sabemos: maquinaria, coches y escuchando activamente al cliente. Es difícil que después de cinco décadas nos pongamos a hacer cosas nuevas, no me gusta aventurar.