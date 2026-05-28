Luz verde para la implantación del grado de Deporte en la Facultad Padre Ossó
El organismo evaluador destaca la calidad de la memoria académica presentada, la solvencia y preparación del profesorado, y la adecuación de las instalaciones
C. J.
La Facultad Padre Ossó ha recibido el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para la implantación del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que comenzará a impartirse el próximo curso académico.
La resolución supone un importante respaldo institucional al proyecto académico presentado por la Facultad y confirma el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos para la puesta en marcha de esta nueva titulación universitaria.
Uno de los aspectos más destacados del proceso de evaluación es que el informe emitido por ANECA no incorpora alegaciones ni requerimientos de modificación, una circunstancia que evidencia la valoración positiva realizada por el organismo evaluador sobre diferentes aspectos clave del proyecto.
Entre ellos, destacan la calidad de la memoria académica presentada, la solvencia y preparación del profesorado, así como la adecuación y nivel de las instalaciones destinadas al desarrollo del grado.
La incorporación del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte refuerza la apuesta de la Facultad Padre Osó por ampliar su oferta formativa con titulaciones adaptadas a las nuevas demandas sociales y profesionales, vinculadas en este caso a ámbitos como la salud, la educación, el rendimiento deportivo y la promoción de hábitos de vida saludables.
Suscríbete para seguir leyendo
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Fernando Casanova, taxista asturiano que se ha sumado a Uber: 'Con la aplicación, en cinco días he hecho 46 carreras; mi gremio se equivoca al oponerse a la plataforma
- Fallece una mujer al caer con su furgoneta por un terraplén en Tineo: sus vecinos habían salido a buscarla al no saber nada de ella
- La tragedia de Vidalina, que se precipitó con su furgoneta cuando iba a pasar el día con su hija y su nieta en su pueblo de Tineo: 'Siempre colaboraba cuando se lo pedías
- Adiós a los sobres de plástico de azúcar y kétchup en bares y a los minichampús en hoteles: 'Tenemos que aplicar el sentido común, como hacemos en casa
- Alerta en los colegios asturianos: Educación se abre a suspender las clases en caso de temperaturas extremas
- Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química que se jubila: 'La universidad es una forma muy interesante y agradable de contribuir a la sociedad
- Un apicultor de Oviedo, un ganadero de leche en Navia y seis más de carne: la lista de los que aspiran a las ayudas de Asturias a la sucesión agraria