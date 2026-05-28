Luz verde para la implantación del grado de Deporte en la Facultad Padre Ossó

La Facultad Padre Ossó ha recibido el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para la implantación del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que comenzará a impartirse el próximo curso académico.

La resolución supone un importante respaldo institucional al proyecto académico presentado por la Facultad y confirma el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos para la puesta en marcha de esta nueva titulación universitaria.

Uno de los aspectos más destacados del proceso de evaluación es que el informe emitido por ANECA no incorpora alegaciones ni requerimientos de modificación, una circunstancia que evidencia la valoración positiva realizada por el organismo evaluador sobre diferentes aspectos clave del proyecto.

Entre ellos, destacan la calidad de la memoria académica presentada, la solvencia y preparación del profesorado, así como la adecuación y nivel de las instalaciones destinadas al desarrollo del grado.

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La incorporación del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte refuerza la apuesta de la Facultad Padre Osó por ampliar su oferta formativa con titulaciones adaptadas a las nuevas demandas sociales y profesionales, vinculadas en este caso a ámbitos como la salud, la educación, el rendimiento deportivo y la promoción de hábitos de vida saludables.