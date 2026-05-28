"Estas nuevas instalaciones nos permitirán ofrecer un servicio más completo y eficaz"

Hablar del Grupo Autosa es hablar de un referente dentro del mundo del automóvil en Asturias. Un sector en el que llevan trabajando más de cinco décadas, adaptándose siempre a las nuevas demandas del mercado y a las necesidades de los clientes. Precisamente, con el objetivo de seguir liderando el mundo del motor, este año la empresa empezaba a trabajar en sus nuevas instalaciones ubicadas en el Parque Empresarial Oviedo. Una gran nave con un importante perfil tecnológico y destinada al montaje de integral de vehículos policiales y de emergencias.

Llevan más de 50 años como referente en el sector del automóvil ¿Qué mejor forma de superar las 5 décadas que con nuevas instalaciones?

En el mundo empresarial, cuando entras de forma vocacional, los años pasan sin darte cuenta. Además, tengo la suerte de que mis hijos han decidido seguir con el legado. Ahora, al contar con estas instalaciones, el camino es aún más ilusionante. Son unas instalaciones modernas espaciosas... todo un lujo para asumir pedidos grandes y ofrecer los mejores servicios.

¿Era un paso necesario? ¿Qué objetivos esperan conseguir gracias a su nuevo emplazamiento?

Era un paso necesario para poder seguir con nuestra actividad. En esta ocasión, en este espacio estamos especializados en vehículos para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuestra misión es ofrecer mejoras y lo último en vehículos y tecnología para que los agentes tengan todo a su servicio. El objetivo es que los profesionales tengan los mejores y más eficaces medios.

¿Por qué eligieron el Parque Empresarial Oviedo?

Elegimos el Parque Empresarial Oviedo porque reunía todas las condiciones que necesitábamos: una parcela amplia, de 15.000 metros cuadrados, dotada de las infraestructuras necesarias para nuestra actividad y con el compromiso de agilizar licencias y trámites en un tiempo récord. Además, su ubicación era estratégica, al lado de Oviedo y con conexión directa por autopista con Gijón, Langreo y Pola de Siero. El polígono cuenta también con servicios avanzados en materia energética y de telecomunicaciones, así como con una elevada digitalización. Otro aspecto clave para nosotros era la accesibilidad para los trabajadores que se desplazan diariamente en transporte público.

Son un ejemplo de empresa familiar en Asturias, sus hijos José Luis y Diego trabajan mano a mano con usted ¿Qué papel jugarán en este nuevo escenario?

A todos los empresarios nos toca ceder la antorcha. A mis hijos siempre les gustó este trabajo, finalizada su formación se incorporaron y aquí siguen. Trabajamos en equipo, aportando ideas y proyectos, cada uno con sus funciones. Esto es fundamental en los tiempos que corren. Ellos están satisfechos con el legado y con estas nuevas instalaciones seguirán trabajando como hasta ahora. Con la misma ilusión y ganas que siempre. Estamos aquí porque somos empresarios que miramos hacia delante.

En el futuro más inmediato ¿Qué retos o proyectos le quedan al Grupo Autosa por alcanzar?

Estamos abiertos y escuchando al mercado, priorizando la atención al cliente y la Innovación vinculada a lo que conocemos. No tenemos más planes que seguir creciendo, haciendo nuestro trabajo y cuidando nuestros activos, siempre de la mano de nuestras representadas BMW, MINI y Motorrad. Es difícil que después de cinco décadas nos pongamos a hacer cosas nuevas, no me gusta aventurar.