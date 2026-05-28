El Parque Empresarial Oviedo, motor de desarrollo con el impulso de AUTOSA

La historia de una ciudad también se escribe a través de las empresas que apuestan por ella, que generan empleo, riqueza y oportunidades para sus vecinos. En Oviedo, tenemos el orgullo de contar con compañías que forman parte de nuestra identidad económica y social, y entre ellas destaca, por derecho propio, AUTOSA.

Hablamos de una empresa profundamente vinculada al crecimiento de Oviedo y de Asturias. A lo largo de décadas, esta compañía ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación, innovación y compromiso con el territorio. Desde sus inicios, ha sabido evolucionar junto a la sociedad asturiana, consolidándose como una referencia en el sector de la automoción y como un ejemplo de empresa comprometida con la calidad, el empleo estable y la excelencia en el servicio.

Sin embargo, su relevancia trasciende de su actividad empresarial. Su apuesta decidida por el Parque Empresarial Oviedo representa un paso estratégico que contribuye a fortalecer el tejido económico de nuestro municipio, y a proyectar una imagen moderna, dinámica y competitiva de nuestra ciudad. La presencia de empresas tractoras y consolidadas como AUTOSA genera confianza, atrae inversión y actúa, sin ninguna duda, como motor para nuevas iniciativas empresariales.

Este espacio se ha convertido, precisamente, en uno de los grandes proyectos de futuro para nuestra ciudad. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando con determinación para convertir este espacio singular en un auténtico polo de atracción empresarial, capaz de reunir innovación, actividad económica y generación de empleo de calidad. Y este trabajo ha tenido ya un primer hito, que haya obtenido el sello que lo acredita como ‘Parque Empresarial de Calidad’.

Queremos que Oviedo sea una ciudad preparada para competir en el escenario económico actual, ofreciendo las mejores condiciones para que las empresas puedan crecer, invertir y crear oportunidades, suponiendo así una de las grandes oportunidades de futuro para nuestro municipio.

Nuestro objetivo es claro: facilitar el asentamiento de nuevas compañías, impulsar la modernización de los sectores tradicionales y favorecer la llegada de proyectos vinculados a la tecnología, la sostenibilidad y la economía del conocimiento. Para ello, vamos a desarrollar infraestructuras más modernas, mejorar las comunicaciones y agilizar los procedimientos administrativos, porque entendemos que las administraciones públicas deben ser aliadas del desarrollo económico y no un obstáculo para quienes quieren emprender o invertir.

En ese camino, el compromiso de empresas como AUTOSA resulta fundamental. Su confianza en Oviedo y en nuestro Parque Empresarial constituye un respaldo a la estrategia que estamos impulsando desde el Consistorio. Además, su actividad genera un importante efecto multiplicador sobre otros sectores económicos, favoreciendo el crecimiento de proveedores, servicios auxiliares y pequeños negocios que forman parte de la cadena de valor empresarial.

No podemos olvidar que detrás de cada inversión y de cada proyecto hay personas. Hay familias que encuentran una oportunidad laboral, jóvenes que pueden desarrollar aquí su futuro profesional y trabajadores que contribuyen cada día al progreso colectivo de nuestra ciudad. Por eso, cuando hablamos del desarrollo del Parque Empresarial Oviedo, hablamos también de cohesión social, de fijar población y de construir un modelo económico sólido y sostenible para las próximas generaciones.

Oviedo cuenta con enormes fortalezas: talento, calidad de vida, estabilidad institucional y una ubicación estratégica. Nuestro reto es aprovechar todas esas ventajas para consolidarnos como una ciudad atractiva para la inversión y para el emprendimiento. Y estamos convencidos de que la colaboración entre las administraciones y el sector privado será la clave para conseguirlo.

Y la empresa que hoy ponemos en valor representa perfectamente ese espíritu de colaboración, esfuerzo y visión de futuro que queremos para Oviedo. Una empresa que ha sabido crecer sin perder sus raíces y que continúa apostando por nuestra ciudad como lugar donde desarrollar nuevos proyectos y generar nuevas oportunidades.

Desde el Ayuntamiento de Oviedo seguiremos trabajando para que el Parque Empresarial Oviedo sea un espacio de referencia, capaz de atraer actividad económica, talento e innovación. Porque creemos firmemente que apoyar a nuestras empresas es apostar por el bienestar, el empleo y el futuro de todos los ovetenses.