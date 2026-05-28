Los pastores de los Picos de Europa, protagonistas en el próximo encuentro de "Pueblos ejemplares"

La Fundación Princesa de Asturias reunirá el próximo sábado, 6 de junio, en la Finca Villa María, en Cangas de Onís, a representantes de los pueblos distinguidos a lo largo de las treinta y seis ediciones con el premio "Pueblo Ejemplar" de Asturias. La cita, que comenzará a las once de la mañana y tendrá acceso mediante invitación, alcanza este año su decimoquinta edición con un marcado acento de memoria rural y reconocimiento a quienes han contribuido a preservar la identidad del territorio.

El encuentro se celebrará en recuerdo de los Pastores de los Picos de Europa, galardonados en 1994, una distinción que entonces puso el foco en una forma de vida ligada a la montaña, al pastoreo y a la conservación de unos usos tradicionales estrechamente vinculados a la historia de los concejos orientales.

Espacio de intercambio

La jornada pretende ser, según la Fundación, un espacio para intercambiar experiencias y reflexionar sobre cuestiones de interés general para Asturias. Están invitados representantes de las asociaciones vecinales de las localidades premiadas, alcaldes de todos los concejos asturianos, miembros del jurado del galardón, cronistas oficiales y presidentes de consejos reguladores, entre otros asistentes.

El acto será abierto por la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, y contará a continuación con la intervención del alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro. La clausura correrá a cargo de la presidenta de la Fundación, Ana Isabel Fernández.

Uno de los momentos centrales del programa será el diálogo con dos de los pastores que participaron en el acto institucional de entrega del premio en 1994. Intervendrán Emilio Suero, pastor de la Vega de Ceñal, en Cangas de Onís, y Arturo Mier, que con solo doce años era pastor en la majada de Amuesa, en Cabrales, y el más joven de los Picos de Europa. La conversación estará moderada por Fernando Delgado, secretario del jurado del premio y cronista oficial de Morcín, y contará también con la participación de José Manuel Abeledo, alcalde de Onís.

El programa incorporará además dos ponencias bajo el título «Residuos que crean valor. Dos propuestas innovadoras y ecorresponsables de diseño». Participarán Mamen Diego, maestra artesana, diseñadora de interiores y fundadora de Objet Particulier, y Manuel Persa, diseñador y artesano, director de ARBIO. La jornada se completará con un coloquio sobre «Comunicación y redes sociales en el mundo rural», en el que tomarán parte la periodista Gloria Lomana, presidenta y fundadora de la consultora 50&50 Gender Leadership, e Irene Cano, directora general de Meta Iberia.

Distintos enclaves

El Encuentro de Pueblos Ejemplares se ha celebrado en ediciones anteriores en distintos enclaves de la comunidad, siempre vinculados a localidades o colectivos reconocidos con este premio. Entre ellos figuran San Esteban de Cuñaba, primer pueblo distinguido; Moreda, Somado, Castropol, Sariego, Rioseco, Porrúa, Torazo, Lastres, Bueño, Colombres y Tineo.

La relación de galardonados constituye un recorrido por buena parte de la geografía asturiana y por algunas de sus experiencias vecinales más representativas. En los últimos años han recibido el premio Valdesoto, en Siero; Sotres, en Cabrales; las parroquias villaviciosinas de Arroes, Peon y Candanal; la parroquia de Cadavedo, en Valdés; Santa María del Puerto, en Somiedo; Somado, en Pravia; Asiego, en Cabrales, y Moal, en Cangas del Narcea.

Noticias relacionadas

Con esta nueva edición, la Fundación Princesa de Asturias vuelve a poner el acento en el valor de las comunidades rurales, en la memoria de los oficios tradicionales y en la capacidad de los pueblos asturianos para mantener vivas formas de convivencia, cooperación y arraigo que siguen siendo parte esencial de la identidad del Principado.