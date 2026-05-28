El Principado abre un expediente a Uber por llevar viajeros dentro de los concejos: "Pueden ser infracciones muy graves"

El Gobierno de Asturias ha abierto un expediente sancionador a la plataforma de movilidad Uber, que desembarcó en la región el pasado día 19, por la prestación de servicios de transporte urbano "sin la preceptiva autorización", según ha informado este jueves el Principado en un comunicado.

"La normativa vigente establece que las autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) tienen carácter estrictamente interurbano, lo que supone que solo pueden realizar servicios cuyo origen y destino excedan del ámbito urbano, salvo las excepciones previstas en la legislación para determinados contratos de, al menos, dos días de duración", ha indicado el Ejecutivo regional.

"Las inspecciones realizadas por la Consejería de Movilidad han detectado hechos que podrían ser constitutivos de una infracción muy grave conforme a la normativa estatal y a la Ley de Movilidad Sostenible del Principado, al constatar que la empresa está prestando servicios de transporte de viajeros con origen y destino dentro del mismo municipio", ha informado el departamento liderado por Alejandro Calvo.

Según la Consejería, el transporte de TVC dentro de los concejos "viene expresamente restringido en la norma autonómica aprobada en 2018". "En concreto, los posibles incumplimientos afectarían a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y a la normativa autonómica en materia de transporte y movilidad sostenible", argumenta.

El Gobierno de Asturias ha instado a una "competencia justa entre operadores, así como con la vigilancia por la adecuada prestación del servicio público de transporte en condiciones de seguridad y calidad para la ciudadanía". En este sentido, el Principado ha asegurado que las inspecciones iniciadas la semana pasada "continuarán en los municipios de Gijón, Oviedo y Avilés".

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Reglamento autonómico

Por otro lado, el Ejecutivo asturiano ha finalizado el texto del primer reglamento autonómico que ordena el transporte público discrecional de viajeros en turismos, una norma que establece por primera vez un marco jurídico común para el sector del taxi y regula de manera específica la actividad de los VTC en recorridos estrictamente interurbanos.