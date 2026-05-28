Pulso entre el Principado y el Gobierno central por el lobo: Medio Rural reclama al Ministerio de Transición Ecológica "respeto" a su trabajo para hacer el censo

Nuevo pulso entre el Gobierno del Principado y el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) en torno al lobo. La Consejería de Medio Rural ha dado un paso al frente para defender la «validez» del registro elaborado en Asturias y remitido al departamento que dirige Sara Aagesen, al que reclama «respeto» al procedimiento técnico para elaborar el informe sexenal 2019-2024 que debe ser remitido a la UE.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en manos del socialista asturiano Hugo Morán, ha sacado a información pública tal informe y ha cuestionado los datos que han enviado las comunidades al norte del Duero –donde se pueden eliminar lobos desde hace un año–, entre las que figura Asturias, que definen como valorable el estado de la especie. El MITECO ha llegado a decir que los datos de las comunidades no tienen «validación científica alguna».

En el Principado no han callado. En primer lugar cuestionan que haya salido a información pública el informe sexenal, porque «carece de encaje en el marco normativo vigente» y «no resultar procedente». Y avisan: «El informe sexenal es, por definición, un documento de carácter técnico-administrativo, elaborado a partir de los datos oficiales aportados por las comunidades autónomas conforme a la metodología establecida por el propio ministerio y posteriormente contrastados entre administraciones. Su evaluación debe basarse exclusivamente en criterios objetivos de carácter técnico y científico».

Aumento de manadas

En la Consejería de Medio Rural también defienden los datos aportados en su censo para el informe sexenal, unas 45 manadas contabilizadas en 2023, que han subido a 50 en el último censo de 2024 hecho público días atrás. Subrayan que hay «una situación favorable» de la población de lobo y que su registro está hecho «con uno de los sistemas de seguimiento más consolidados del país, fruto de décadas de trabajo. Ese sistema incluye censos periódicos, seguimiento de manadas reproductoras, coordinación técnica con comunidades autónomas limítrofes y una colaboración científica estable con el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad de la Universidad de Oviedo».

En la Secretaría de Estado de Medio Ambiente defienden que el retraso en enviar el informe a la UE, por lo que fue apercibido el MITECO, se debe a que ha tenido que actualizarse con los incendios de agosto del año pasado y los programas de control en algunas comunidades, como Asturias, ya que ambos factores han influido en la población. No lo ve correcto el Principado, que advierte de que ambos elementos son posteriores al periodo de evaluación del sexenio 2019-2024 y, por tanto, no deberían formar parte de la valoración del informe que se remitirá a la Comisión Europea. No obstante, añaden, Asturias ha optado por incluir, en sus alegaciones al informe sexenal, el análisis complementario «con el fin de aportar la máxima transparencia y rigor técnico»

Insisten en el Principado que los censos de 2019-2024 ya evidenciaba la evolución positiva de la población, una tendencia que se ha visto reforzada por el censo de 2025, presentado recientemente en el Comité Consultivo del Lobo. «Sus resultados confirman la estabilidad poblacional y la continuidad del crecimiento registrado en Asturias durante las últimas décadas», explican.

Sin efectos negativos

Así las cosas, el Principado tiene claro que «ni los incendios ni las actuaciones de control han tenido efectos negativos sobre la evolución de la población de lobo en la región».

Junto con las alegaciones, la Consejería de Medio Rural ha remitido al ministerio documentación técnica adicional que incluye la estimación actualizada de la población —50 manadas, de las cuales 45 son reproductoras en 2025—, un análisis estadístico de la evolución en la última década y el estudio sobre las áreas de campeo de ejemplares radiomarcados así como su relevancia para la gestión de la especie.

Finalmente, el Gobierno del Principado solicita que todas estas consideraciones sean tenidas en cuenta en la evaluación final del informe sexenal y reclama la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para proceder a su aprobación definitiva antes de su remisión a la Comisión Europea.