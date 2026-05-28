Pedro De Silva, sobre la abogacía, al recibir la insignia de oro del Colegio de Oviedo: "El mundo en más justo con nuestro trabajo"

Los letrados de Oviedo festejaron este jueves a su patrón San Ivo de Bretaña, "abogado y no ladrón", como resaltó el decano del Colegio Antonio González-Busto. Es una celebración entrañable, en la que se entregan las insignias de plata y oro con motivo de los 25 y 40 años de antigüedad en esa carrera de fondo que es la abogacía. Este año también se distinguió a tres letrados que visten la toga desde hace 50 años: Juan Luis Tuero Aller, Francisco Julio Sánchez Hernández –su insignia la recogió Pedro Martín Pastor– y el expresidente regional Pedro de Silva, que en realidad se colegió hace 58 años, aunque durante ocho de ellos dejó los tribunales por el gobierno.

Encarnación Losa, tras recibir su insignia y diploma.

De Silva bromeó diciendo que era "un colegiado, más que histórico, prehistórico", puesto que litigó "en el TOP, que condenaba en base a atestados, y también en el Tribunal Eclesiástico, que entendía de las separaciones". También recordó que en su tiempo los abogados del turno de oficio no cobraban, y que formó parte de "una segunda banda de turno de oficio para quienes eran perseguidos por luchar por la libertad". El expresidente aprovechó para conversar con Juan Luis Tuero sobre su padre, Francisco Tuero Bertrand, "el más grande magistrado que he conocido".

De Silva, durante su discruso. / Irma Collín

Para los abogados, dijo, "los días no tienen horas, y las semanas no tienen días, no hay días inhábiles para sacar adelante un pleito. Siempre estamos expuestos a cualquier contingencia. Si un cliente no queda satisfecho, en nuestro régimen de mercado, no vuelve a cruzar la puerta. Siempre estamos a la intemperie y en la inseguridad". No obstante, expresó "el orgullo de ganarse la vida sin depender de nadie, y de que nuestro trabajo contribuya a que el mundo sea más justo". Terminó deseando que actos como el de este jueves sirvan para que la sociedad y las instituciones "consideren nuestro trabajo y lo respeten".

Juan Luis Tuero Aller, tras recibir su insignia. / Irma Collín

Antes, la letrada Covadonga Oyagüe, que recibió su insignia de oro por 40 años de profesión, resaltó que la desigualdad del mundo en el que empezó a trabajar "jamás se dio en el Colegio de Abogados, nuestra integración aquí fue sin esfuerzo, y los abogados normalizaron los cambios, aceptaron una nueva competencia y unas compañeras". Oyagüe animó a las personas con discapacidad a hacer el mismo camino. "No hay barreras, sino una costumbre social que puede superarse", dijo. Y se mostró concernida con la llegada de la Inteligencia Artificial y cómo puede afectar a los pequeños despachos.

Saúl Nava Lobo, en nombre de quienes han cumplido 25 años de colegiación, aseguró que aún sigue creyendo que "nuestra profesión puede poner un granito de arena para hacer un mundo más justo, a pesar de las sesudas leyes del Congreso y del Senado". Y se acordó de la gran prueba que fue la pandemia y de los abogados que se vieron obligados a colgar la toga.

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Los homenajeados, junto al Decano y el resto de la junta directiva del Colegio. / Irma Collín

Distinciones e insignias

Colegiado de honor e insignia de oro (50 años de colegiación). Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos, Francisco Julio Sánchez Hernández y Juan Luis Tuero Aller. Insignia de oro y diploma (40 años de colegiación). Francisco García Valtueña, Eulalio Llaneza Pérez, Juan Carlos Prieto Argüelles, Ignacio Pérez Álvarez, Alberto Alonso Cuervo, Manuel Adolfo García Fanjul, Francisco Andrés Gambarte Cao, Valentín Gil González García, Gonzalo Tapia Bodega, Pedro Martín Pastor, Pedro María Artola Fernández-Miranda, José Manuel Delgado González, Mercedes García Fernández, José María Alonso-Vega Álvarez, Ángeles Pulido Sánchez, Francisco Javier Gómez Gil, Fernando Ferreiro García, Luis Tuero Fernández, Antonio Fernández Urrutia, Juan Carlos Payer Ramírez, Juan manuel Baliela García y María Covadonga Oyagüe Álvarez. Insignia de oro y diploma. Encarnación Losa Pérez Curiel (exdecana de Colegio de Procuradores). Insignias de plata y diplomas (25 años de colegiación). Alberto Suárez Martínez, María del mar Rosdríguez Vega, Luis David Sánchez García, María de los Ángeles Lázaro Díaz, Juana María Gómez Martín, María del Carmen Alonso Rodríguez, Cristina Braña Pérez, Fernando Lafuente Coto, María Esther Zapico Fernández, Belarmina González Fernández, María Yolanda Riesgo Casado, María del Carmen Llaneza Suárez, Rubén Díaz Roces, Ramón Rodríguez Sánchez, María Belén Álvarez Pérez, Lucita Fernández López, Juan Carlos del Valle María, Alejandro Martín Pacios, María Petra de la Torre Pinedo, María Gary García Fonseca, Roberto García González, María del Carmen Luengo Álvarez, Manuel Pérez González, Saúl Nava Lobo y Sonia Ferrera Nevares.