El sumiller asturiano de adopción que se ha colado en los primeros puestos del top 100 de España

Hasta la 5.ª posición del Top 100 Sommeliers Spain 2026 ha escalado Juan Luis García, en la actualidad director y sumiller del restaurante Casa Farpón, en Argüelles (Siero). García, murciano de nacimiento pero afincando en Asturias desde hace más de una década, se quedó el año pasado en el octavo puesto de un ranking con mucho prestigio en el sector y que este año encabeza Dani Giganto, de MU.NA. Top 100 Sommeliers España está organizado por varias bodegas, siendo la principal Juvé & Camps.

"Estoy muy contento de aparecer en la quinta posición. Es un reconocimiento que me hace muchísima ilusión y que también pertenece a todas las personas con las que he compartido camino durante estos años: compañeros, bodegas, clientes y amigos del vino", explica el sumiller. La lista fue dada a conocer días atrás en una gala en el Hotel Four Seasons, en Madrid.

Confianza

"Gracias por la confianza, el apoyo y por hacer que cada servicio, cada copa y cada conversación sigan mereciendo la pena. Seguimos aprendiendo, disfrutando y brindando cada día", agradece García, que aterrizó en Asturias en 2012 de la mano de la familia Manzano, con quien trabajó en Casa Marcial (La Salgar, Parres), único y primero en la región con tres estrellas Michelin. En 2022 se sumó al restaurante de Javier Farpón en Argüelles (Siero). Juan Luis García es un gran experto en sidra, bebida asturiana que le cautivó nada más aterrizar en el Principado y que él no dudó en incluir en la carta de Casa Marcial.

En el Top 100 Sommeliers figura un 21% de mujeres, una cifra que, según la organización, demuestra el aumento de la presencia femenina en un sector dominado tradicionalmente por hombres. La primera mujer en la lista de este año es Gemma Vela, del Hotel Ritz Oriental Mandarín.