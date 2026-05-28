Un viaje al corazón de los Picos de Europa: la excursión que no te puedes perder a Bulnes y a una cueva del queso Cabrales desde Oviedo

Un pueblo sin coches en pleno siglo XXI. Esto es Bulnes, una preciosa aldea que parece sacada de un cuento, ubicada en el concejo de Cabrales y rodeada de inmensas montañas (las de los Picos de Europa). Buendía ofrece una excursión desde Oviedo a esta singular localidad con visita a una cueva del queso cabrales incluida.

Puedes acceder a esta oferta a través de este enlace.

¿Qué incluye la actividad? Guía experto, transporte en autobús privado, visita a la cueva del queso y degustación con sidra, una miniguía completa de Asturias creada por expertos y, por supuesto, tu plaza en el funicular de Bulnes para llegar al pueblo más remoto de la región. Bulnes carece de carretera de acceso. Hasta allí solo se puede acceder a través de un funicular o caminando, aunque el recorrido a pie es duro y discurre por el conocido canal del Texu.

Durante todo el año, en Bulnes tan solo viven ocho vecinos (en verano, su población aumenta a veinte) y su entorno es de una belleza incuestionable. Está enclavado en pleno macizo central de los Picos de Europa y se asoma al famoso Urriellu. Allí se respira silencio, paz y desconexión.

La excursión partirá a las 8.00 horas de Oviedo, con salida desde Buendía Store (Calle Uría, 58). Desde el centro de la capital se pondrá rumbo al corazón de los Picos de Europa, hasta llegar a Bulnes en funicular desde Poncebos. Allí, la visita durará unas dos horas, con parada de 30 minutos para comer.

A continuación, se volverá a Poncebos y de ahí se parará en Arenas de Cabrales, donde se encuentra la Cueva del Queso. Los visitantes podrán degustar el queso más típico del Principado, acompañado de unos culines de sidra. A media tarde se emprenderá en autobús a Oviedo. La excursión, con un precio desde 55 euros, tiene una duración total de 12 horas.