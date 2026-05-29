50 años de Femetal: raíz, impulso y futuro de la industria asturiana

La Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias, FEMETAL, cumple 50 años consolidada como una de las organizaciones empresariales de referencia en Asturias y como un agente clave en la vertebración del sector industrial asturiano. La efeméride, que se desarrollará a lo largo de 2026, nace con una clara vocación estratégica: reconocer cinco décadas de trabajo junto a las empresas, pero también proyectar el futuro de una industria esencial para la economía regional. Bajo el concepto «Raíces de metal. Futuro que crece», FEMETAL ha construido un relato que utiliza el árbol como metáfora del sector: unas raíces que representan la historia, el conocimiento y el esfuerzo colectivo; un tronco que simboliza a la propia Federación como estructura que une y da estabilidad; y unas ramas, hojas y frutos que reflejan las cadenas de valor, los productos, los servicios y la riqueza e innovación que genera la industria.

Trayectoria sólida y compromiso renovado

Para acompañar esta celebración, FEMETAL ha desarrollado un logotipo específico del 50 aniversario, concebido como un sello institucional. Su diseño combina los anillos de un árbol, símbolo del paso del tiempo, con las bobinas de acero, integrando naturaleza e industria en una misma narrativa visual. Más que una imagen conmemorativa, el nuevo logo representa una trayectoria sólida y un compromiso renovado con el empleo, la igualdad, la innovación y el futuro industrial de Asturias.

El programa del aniversario se inició con la celebración de la Asamblea General e incluirá distintas jornadas centradas en los grandes retos del sector: mujer e industria, empleabilidad, talento, sostenibilidad, innovación, descarbonización y fabricación avanzada. La conmemoración culminará con un gran acto de reconocimiento a las empresas, profesionales y entidades que han contribuido al desarrollo de los 50 años de FEMETAL.