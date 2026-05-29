Agenda: qué hacer hoy viernes 29 de mayo en Asturias

Oviedo

Encuentro literario y conferencia sobre cultura en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge a las 18.00 horas un acto en torno al libro "De Boise a Madrid y vuelta, una historia de amor". Cristina Juesas, autora del libro, mantendrá una conversación con Gonzalo García-Conde, gestor cultural. Asimismo, a las 19.30 horas tendrá lugar la conferencia "El impacto social de la cultura. Gestión y medición", a cargo de Almudena Cueto, abogada, política y experta en igualdad de género y sostenibilidad. La presentará Lucía Falcón, directiva de Tribuna Ciudadana.

Exposición en Villa Magdalena

El Centro Social Villa Magdalena acoge del 22 al 31 de mayo de 2026 la exposición "Florecer despacio", de la artista Karina Orlova (Orikey), una muestra inspirada en la naturaleza asturiana y en la necesidad de detenerse, bajar el ritmo y reconectar con uno mismo. Las obras encuentran su inspiración en el océano, la luz, la niebla y la diversidad de la flora de Asturias. A través del color, la luz y el movimiento de las formas, la artista construye una serie de piezas que transitan entre la abstracción y las formas naturales, dejando espacio para las emociones y las interpretaciones personales de cada espectador.

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Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19.30 horas.

Concierto Aula de Acordeón

El aula de acordeón de la Escuela de Música ofrece un concierto a las 19.15 horas en el centro municipal a cargo de la profesora Marisa Díaz Pérez. El acceso es libre hasta completar aforo.

Teatro Campoamor

El Teatro Campoamor acoge la obra "Prometeo", espectáculo del Ballet de la Ópera Grand Avignon enmarcado en el Festival de Danza 2026, con coreografía de Martin Harriague y música de Ludwig van Beethoven y Fabien Cali. La propuesta revisita el mito de Prometeo desde una mirada contemporánea a través de una coreografía que combina música y movimiento. Las entradas cuestan 35 euros en patio de butacas, platea y entresuelo; 30 euros en principal, y 20 euros en anfiteatro y general.

Exposición fotográfica "Benisesas"

El Centro Social Buenavista acoge del 15 de mayo al 7 de junio la exposición fotográfica "Beninesas. El papel de la mujer en Benín", una muestra compuesta por 24 fotografías que retratan escenas cotidianas de la vida diaria de las mujeres en este país africano.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición de Toño Velasco

La Casa Rosa (Cardenal Inguanzo 2, Oviedo) acoge hasta el 7 de junio la exposición "Odio los bodegones", una propuesta artística de Toño Velasco que invita a reconsiderar uno de los géneros más clásicos de la historia del arte desde una mirada personal, libre y contemporánea. El título de la muestra, inspirado en la canción "Odio los pasodobles" del grupo Ilegales, funciona como una declaración de intenciones que oscila entre la ironía y el homenaje. Lejos de rechazar el bodegón, Velasco lo convierte en un espacio de experimentación donde conviven lo nuevo y lo viejo, el orden y el caos. Se puede visitar los jueves, de 17.00 a 22.30 horas, viernes de 17.00 a 0.00 horas, sábados de 13.00 a 0.00 horas y domingos de 12.00 a 20.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

La Semana "Raíces" reúne moda, territorio y transformación en Gijón, y supone una apuesta por el emprendimiento y la creación textil. Hoy tendrá lugar la gran cita de colofón, con la gran gala "Raíces", de moda sostenible, diseño emergente y música en directo, a las 20.00 horas en el Jovellanos. A las 19.30 horas habrá un photocall. La gala se abrirá con un opening especial de la artista asturiana Helena Gil, (La M de Matilde) que, junto al productor Pablo Jonte, pondrán la banda sonora al espíritu de "Raíces". La presentadora Luján Argüelles será la guía de la noche. Un jurado compuesto por expertos del mundo de la moda, la cultura y la comunicación premiará a las propuestas más innovadoras y comprometidas con el futuro de la moda.

Iglesia de Fátima

Hoy viernes, a las 20.15 horas, en la iglesia de Fátima de La Calzada actuarán el Coro Son de Mar y la Coral Rosario Acuña, ambos dirigidos por Isabel Ramos González. La entrada es libre.

Escuela de Comercio: cine

Hoy sigue el ciclo cinematográfico: "Ábaco 40 años. Cartografías de una época", organizada por la revista Ábaco de cultura y ciencias sociales, con motivo de su aniversario. La entrada es libre hasta completar aforo. La proyección de hoy será el documental Documental "Fútbol y filosofía internacional. Alemania contra Grecia" (1972). Monty Python (1972) (4’). El partido más absurdo, brillante y filosófico jamás imaginado. Debate sobre el papel del fútbol en la sociedad contemporánea. Seguirá un coloquio.

Juegos en Nuevo Gijón

Con motivo del Día Mundial del Juego y bajo el lema "Aquí jugamos todas / Equí xugamos todes", hoy en el barrio de Nuevo Gijón, Perchera y la Braña (Parque Víctor Fernández) se van a llevar a cabo muchas actividades a las que podrán acceder todos los interesados. La cita en el Parque Víctor Fernández en Nuevo Gijón es de 17:00 a 20 horas con distintas zonas de juego (tradicionales, gigantes, playground, guiados). Además de contar con la colaboración de Asempa dinamizando la zona de juegos de mesa o de Late en la zona de Juegos del mundo. Además, contaremos con la animación musical de "Las pandereteres" de Ciares.

La Revoltosa Café librería

Andrés de Villena presenta hoy, a las 19.00 horas, su libro "Las élites que dominan España", en la Librería La Revoltosa (calle Juan Alonso 12). El autor estará en la presentación acompañado de Santi Fernández Patón.

Palacio de Revillagigedo

Dentro de la exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea", hoy tiene lugar un taller que lleva por título "La inteligencia natural de las legumbres: semillas con superpoderes que mueven el mundo". Es una actividad gratuita que se llevará a cabo de 17.30 a 18.30 horas. La actividad está a cargo de Luis Carlón Ruiz, del Jardín Botánico Atlántico.

Paraninfo de la Laboral

Dentro de la programación de Laboral Cinemateca, hoy a las 19.00 horas se proyecta la película "La lucha", de José Á. Alayón.

Pumarín Gijón Sur-El Huerto

El festival Brotes lab celebra su 12ª edición consolidándose como una referencia de la danza contemporánea en el norte del país. Hoy, en el exterior de Pumarín Gijón Sur, a las 19.00 horas Cristina Cazorla desarrolla el espectáculo "Muller nova" y a las 19.15 horas los catalanes "The Concept" ponen en escena en el mismo lugar la pieza "Nakama". En el Espacio Escénico El Huerto (calle Severo Ochoa 91-93) a las 20.30 se sucederán tres propuestas: la de Andrea Carrión que mostrará "Más allá de la muerte"; la de la croata afincada en Países Bajos Anja Milicic (Holanda) titulada "Defining One ́s self"; y la de los murcianos Miguel Jiménez y Andrea Carrión con "The". Además, en El Huerto a las 19.45 horas habrá encuentros con las compañías de calle para conocer más sus procesos creativos, en este caso con Cristina Cazorla; y tras las funciones en El Huerto también habrá encuentros con los bailarines.

Centro Municipal Pumarín Gijón-Sur

Hoy tendrá lugar una gala de danza de Arts School Bibio y Arts Dance Studio El Llano, a las 19.00 horas en el salón de actos. Las entradas serán con invitación de las Escuelas organizadoras y participará el alumnado de danza y teatro de los siguientes colegios: Cabueñes, Ramón de Campoamor, Montevil, San Vicente de Paúl, Patronato San José y SRC Clarín de Quintes.

Centro de Cultura Antiguo Instituto

A las 19.00 horas se proyectará el documental: "Norita. Madre de Plaza de Mayo", de Jayson McNamara y Andrea Tortonese. Está organizada por Gesto Sociedad Cultural / Radio La Retaguardia / Fueguitos en la Caverna. La entrada es gratuita. La película recorre la historia personal de Nora Cortiñas, histórica referente y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, marcada por el secuestro y desaparición de su hijo Gustavo y la búsqueda de los desaparecidos en plena dictadura cívico-militar argentina; y se centra en su transformación en militante incansable y en la continuidad de su compromiso político y social. Habrá una presentación a cargo de la periodista Patricia Martínez y de Catriel Fernández, de Radio La Retaguardia.

Ateneo de La Calzada

A las 19.30 horas tendrá lugar un concierto de la Coral Asturiana de Gijón con entrada libre hasta completar aforo. Les acompaña como coro invitado el Ochote "Cantos del Fontán" de Oviedo.

Sala Acapulco

Última semifinal del II Concurso de Pop·Rock Villa de Gijón ‘Rock Gijón’, en este caso con las actuaciones, a partir de las 20.30 horas, de Ritmo Vudú, Ribanos, y Dinosaurio Meteorito.

IES_Fernández Vallín

A las 18.00 horas la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, participará junto con Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, y con José Manuel Zapico, secretario general de CCOO Asturias en un encuentro titulado "Derechos laborales", para hablar de participación y democracia en los centros de trabajo. Modera Bárbara Alonso, decana del Colegio de Periodistas de Asturias.

Avilés y comarca

Exposición fotográfica de la Asturias franquista

El día 31 acaba la exposición "Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista", organizada por la Fundación Juan Muñiz Zapico con fondos del Muséu del Pueblu d’Asturies.

"Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista". / LNE

Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas en el Palacio de Valdecarzana.

Mercado en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Teatro en el Palacio Valdés

El coliseo avilesino acoge a las 20.00 horas "Las amargas lágrimas de Petra von Kant", de Rainer Werner Fassbinder, en versión y dirección de Rakel Camacho. Actúan Ana Torrent, Rebeca Matellán, Maribel Vitar, Julia Monje y María Luisa San José. Entradas: de 14 a 24 euros.

Fotografía en el Niemeyer

El Centro Niemeyer inaugura en la sala de fotografía la exposición "Agua", del fotógrafo Edward Burtynsky, una muestra que podrá visitarse hasta el 13 de septiembre. La apertura está prevista a las 18.00 horas, con la presencia de la comisaria Enrica Viganò.

Tapas en el Carbayedo

El barrio avilesino celebra hasta el 7 de junio la III CarbaTapa, organizada por la asociación Disfruta Carbayedo. Nueve establecimientos participan con sus elaboraciones, que podrán degustarse en el horario fijado por cada local. Habrá votación popular y sorteo de regalos.

Taller en el Conservatorio

El auditorio del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón, en la calle La Ferrería, acoge de 19.15 a 20.15 horas un taller de órgano impartido por la profesora Judit Busquets, dirigido al alumnado del centro, preferentemente con conocimientos previos de piano.

Ocio juvenil en Avilés

El programa "Hoy se sale" propone de 17.00 a 21.00 horas, en el Local Social Abierto de la calle José Cueto, un torneo de "Mario Kart" para público de 12 a 16 años, además de juegos de mesa y otras actividades gratuitas.

Talleres en Espacio Joven

El Edificio Fuero acoge actividades gratuitas de tarde: juegos de mesa, de 17.00 a 21.30 horas; italiano para principiantes, de 17.00 a 18.00 horas; lengua de signos, de 18.00 a 19.00 horas; amigurumi, de 17.30 a 20.00 horas, y foro de debate, de 19.00 a 20.00 horas.

Baile en Las Meanas

El Centro de Personas Mayores de Las Meanas, en la calle Cuba, celebra a las 17.30 horas un baile abierto a la comunidad, coincidiendo con el último viernes de mes. La entrada es gratuita, con inscripción previa.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

"Corales. Lo que Darwin pasó por alto"

Hasta el 13 de octubre, la plaza del Niemeyer acoge la exposición "Corales. Lo que Darwin pasó por alto". Una muestra que invita a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, ficción y creación artística de Joan Fontcubierta. Se puede visitar todos los días de 8.00 a 00.00 horas.

Exposición "El contemplanubes"

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición "El contemplanubes", una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar hasta el 31 de mayo los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Presentación del libro "El último caso" en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera (Langreo) acoge esta tarde, a las 20.00 horas, la presentación de la novela "El último caso". Estará su autor, José Luis Gil Fernández. Presenta el acto el poeta y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Javier García Cellino.

"El umbral", teatro en Langreo

El teatro José León Delestal de Langreo alberga hoy, desde las 20.15 horas, la representación de la obra "El umbral", que lleva a escena La Roca Producciones. Entre los protagonistas de la obra están Roca Suárez y Alberto Rodríguez. La entrada vale 9 euros.

Concierto de "Querida Margot" esta tarde en Mieres

El grupo musical "Querida Margot" presenta hoy en Mieres, a las 20.00 horas, su nuevo disco, "Deuce". Será en el auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

"Sonata berlinesa", exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta hoy 29 de mayo la exposición "Sonata berlinesa", con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a acoger una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Centro

Curso de cocina para jóvenes en ­Posada de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera, a través de la Oficina Joven, ha puesto en marcha una nueva actividad dirigida a la población juvenil del concejo bajo el título "Cocina por el mundo", taller gastronómico que se desarrolla todos los viernes, hasta el 12 de junio, en la Casa Participa de Posada. La iniciativa está destinada a jóvenes de entre 16 y 30 años y tiene como objetivo fomentar hábitos de ocio saludable, al tiempo que se promueve el aprendizaje práctico y el conocimiento intercultural a través de la gastronomía. Las sesiones se celebrarán en horario de 17.00 a 19.00 horas y serán de carácter gratuito. Las inscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse a través del correo electrónico oij@llanera.es o del teléfono 673 909 688. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la inscripción con antelación.

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza varias actividades. A las 12.00 horas un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00; sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales, de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes, cerrado.

Occidente

Exposición "Muniellos", de Ros Boisier, en Cangas del Narcea

Último día para visitar en la Casa de Cultura de Cangas del Narcea la exposición "Muniellos", de Ros Boisier, un proyecto que se adentra en el bosque para experimentar con las formas de representación del paisaje natural, la técnica fotográfica, la alteración del tiempo fílmico y las posibilidades alegóricas del registro y la percepción visual. La muestra propone un diálogo entre paisajes, soportes y formatos en el que la sustracción, la multiplicación y la repetición expanden el tiempo y la percepción de los registros visuales y sonoros. Horario de visita, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

Visitas al mazo de Mazonovo

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En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. Viernes y sábado, de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo, de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.