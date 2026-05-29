Asturgar estrena una nueva web para agilizar la relación con pymes, autónomos y emprendedores

Muchas veces, la relación de una empresa con su financiación empieza con una llamada, una duda o una búsqueda en internet. Asturgar SGR ha renovado por completo su página web para facilitar el acceso a la información y agilizar el contacto con empresas, personas emprendedoras, autónomos y autónomas y entidades colaboradoras.

La nueva web está pensada para que cualquier persona interesada encuentre rápidamente qué opciones tiene, cómo obtener un aval o qué necesita para iniciar una solicitud. Sin textos interminables ni explicaciones llenas de tecnicismos. La información se organiza ahora de forma más clara y práctica, pensada para quien busca respuestas concretas.

La renovación responde también a la forma en la que Asturgar trabaja con las empresas asturianas, acompañando proyectos, negocios familiares y a profesionales que necesitan financiación para invertir, crecer o afrontar nuevos retos. Personas que, muchas veces, lo que más valoran es encontrar una respuesta rápida, cercana y fácil de entender.

Ese trato directo sigue siendo la base del trabajo diario de la SGR, ahora reforzado con herramientas digitales que simplifican gestiones y ahorran tiempo. La nueva página incorpora formularios más sencillos, acceso directo a la información y contenidos actualizados para resolver dudas de forma rápida.

La web también se adapta a la manera en la que hoy trabajan muchas empresas y profesionales ya que una gran parte de las consultas se realizan desde el teléfono móvil, entre reuniones o al final de la jornada. Por eso, el nuevo diseño está pensado para ofrecer una navegación rápida, clara y cómoda desde cualquier dispositivo.

Cercanía, rapidez y acompañamiento

Asturgar basa su trabajo en la cercanía, la rapidez y el acompañamiento a pymes y autónomos. En los últimos años ha implantado un proceso completamente digitalizado que reduce los plazos de resolución y simplifica la documentación necesaria. Un ejemplo es "Autónomo Ágil", una herramienta disponible en la web para operaciones de hasta 50.000 euros que permite al profesional obtener una respuesta sobre su solicitud en solo 24 horas.

La nueva página incorpora simuladores y calculadoras que permiten conocer de forma inmediata las cuotas aproximadas de financiación o los costes de determinadas líneas de avales. De esta manera, las empresas puedan hacerse una idea rápida y realista de las opciones disponibles antes incluso de iniciar la tramitación. Productos como los avales técnicos o las líneas de financiación directa vinculadas al ICO cuentan con espacios visuales y accesibles donde la información se presenta de forma ordenada y sencilla.

Otro de los cambios es el refuerzo de los contenidos relacionados con la actividad empresarial asturiana. La web incluye noticias, acuerdos con entidades financieras, casos reales de empresas apoyadas por Asturgar y entrevistas vinculadas al tejido económico de la región. Más allá de explicar productos financieros, la nueva plataforma busca mostrar el impacto que tiene la financiación en proyectos empresariales concretos y en la creación de empleo en Asturias.

La digitalización no busca sustituir el contacto personal, sino hacerlo más sencillo y accesible. La nueva web nace con esa misma intención, la de seguir cerca de las empresas asturianas también en el entorno digital y convertir la financiación en un proceso más claro, rápido y comprensible para quienes necesitan apoyo para poner en marcha sus proyectos o seguir creciendo.