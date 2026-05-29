Los ayuntamientos asturianos también respaldan que el SEPA asuma el mando único de las actuaciones de emergencias

La Comisión Asturiana de Administración Local (CAAL) ha dado el visto bueno al anteproyecto de Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias del Principado, lo que supone "un nuevo avance en la tramitación de esta norma que modernizará y reforzará el sistema autonómico de respuesta ante situaciones de riesgo", según el Gobierno regional.

El respaldo de este órgano se produce tras el informe emitido por el Servicio de Relaciones con las Entidades Locales, que concluye que el texto es respetuoso con el régimen local vigente y no atribuye nuevas competencias a los ayuntamientos.

El documento elaborado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias busca dotar Asturias de un marco normativo más eficaz, coordinado y adaptado a los nuevos desafíos de seguridad y protección de la población. Para ello, integra y actualiza en una única norma la regulación para hacerla más clara, sencilla de aplicar y eficaz.

La futura ley consolida un modelo integral de protección civil que refuerza la planificación, la prevención y la capacidad de actuación de todos los recursos públicos que intervienen en estos casos. Entre sus principales novedades, establece un sistema que ordena y coordina los medios y servicios implicados para favorecer una respuesta unida, rápida y eficaz ante cualquier emergencia.

Además, el documento refuerza el papel del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), que asumirá funciones esenciales en la dirección y coordinación de las actuaciones. También consolida el modelo de mando único sobre el terreno para garantizar una actuación unificada y coherente en todo el territorio. Por último, incorpora medidas para afrontar los efectos derivados del cambio climático y el aumento de fenómenos adversos mediante una planificación basada en riesgos, la mejora de la prevención y el refuerzo de la preparación ante emergencias cada vez más complejas.

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Con el aval del órgano de cooperación entre el Principado y las entidades locales, el Gobierno de Asturias continúa la tramitación de una legislación estratégica para consolidar un sistema de protección civil más moderno y eficaz; reforzar la coordinación entre administraciones y robustecer la seguridad y la protección de la ciudadanía ante cualquier emergencia.