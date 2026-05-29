Uno de cada cinco agentes de Medio Natural se habrá jubilado a finales de año, y la mitad de la plantilla será interina, denuncia Covadonga Tomé

Uno de cada cinco agentes de Medio Natural del Principado se habrá jubilado a finales de este año, y la mitad de la plantilla estará formada por interinos, que ahora ya son un centenar en un cuerpo formado por 260 trabajadores, ha denunciado este viernes a mediodía la diputada regional del Grupo Mixto Covadonga Tomé, flanqueada por Miguel Garrido, de CSIF y portavoz del colectivo, e Isabel Pérez, representante de la Junta de Personal Funcionario. El problema es que Tomé viene denunciado esta situación desde hace ya tiempo.

En abril de 2025 se instó a la Consejería a dimensionar la plantilla y adecuarla a la realidad orográfica asturiana, y el pasado marzo preguntó al consejero qué medidas se iban a tomar con respecto a las jubilaciones. Aunque Alejandro Calvo indicó que se iba avanzar en los procesos selectivos, la promoción de los interinos y la creación de una bolsa de trabajo, "no se ha hecho nada. Es agotador traer a la Junta iniciativas que tienen el apoyo unánime y que no se actúe en consecuencia".

Tomé avisó que esta situación se produce en mitad de una ola de "calor infernal que contibuye a incrementar los incendios", y cuando está a punto de iniciarse el periodo vacacional en el que llegará una gran carga de turistas y los agentes de medio natural tendrán que intervenir en las zonas naturales, coincidiendo además con las vacaciones de este personal.

Por eso instó al Gobierno, a través de una proposición no de ley, a la convocatoria de las oposiciones previstas para 2024 y 2025, y desbloquear el proceso de promoción interna, que se inició en noviembre y está paralizado. También a la reorganización interna y a garantizar la formación del personal nuevo.

Miguel Garrido denunció "el inmovilismo absoluto de esta Administración" frente a la alta tasa de interinidad, y que no se hayan convocados las 80 plazas de la oferta pública de empleo de 2024 y 2025. Y se pregunto si el Gobierno quiere "preservar este Paraíso Natural desde la inestabilidad laboral". Recordó además que los agentes de Medio Natural se encargan de la policía y custodia de los bienes del medio natrual. "Somos el único cuerpo en España en esta situación", sentenció.

Por otro lado, Garrido advirtió de la "falta de formación cuando se contrata a nuevos compañeros". Tomé remachó indicando que en la Comisión de Cerredo se evidenció que los agentes de Medio natrual "no tenían claro cómo tramitar una denuncia".

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Por ello es necesario, añadió Garrido, "concluir la promoción y funcionarización del personal". El agente aseguró que el cuerpo sufre "muchas carencias en nuevas tecnologías, como por ejemplo los drones, útiles para la prevención de incendios, y también está pendiente de implantarse un grupo de trabajo en altura. Hay una inacción ern cuestiones básicas".