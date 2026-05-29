Uno de cada cinco agentes de Medio Natural se habrá jubilado a finales de año, y la mitad de la plantilla será interina, denuncia Covadonga Tomé
La diputada regional del Grupo Mixto insta a la Consejería de Medio Ambiente a reorganizar el servicio, convocar nuevas plazas, desbloquear la promoción interna y garantizar la formación inicial: "Los nuevos no saben cómo poner denuncias"
Uno de cada cinco agentes de Medio Natural del Principado se habrá jubilado a finales de este año, y la mitad de la plantilla estará formada por interinos, que ahora ya son un centenar en un cuerpo formado por 260 trabajadores, ha denunciado este viernes a mediodía la diputada regional del Grupo Mixto Covadonga Tomé, flanqueada por Miguel Garrido, de CSIF y portavoz del colectivo, e Isabel Pérez, representante de la Junta de Personal Funcionario. El problema es que Tomé viene denunciado esta situación desde hace ya tiempo.
En abril de 2025 se instó a la Consejería a dimensionar la plantilla y adecuarla a la realidad orográfica asturiana, y el pasado marzo preguntó al consejero qué medidas se iban a tomar con respecto a las jubilaciones. Aunque Alejandro Calvo indicó que se iba avanzar en los procesos selectivos, la promoción de los interinos y la creación de una bolsa de trabajo, "no se ha hecho nada. Es agotador traer a la Junta iniciativas que tienen el apoyo unánime y que no se actúe en consecuencia".
Tomé avisó que esta situación se produce en mitad de una ola de "calor infernal que contibuye a incrementar los incendios", y cuando está a punto de iniciarse el periodo vacacional en el que llegará una gran carga de turistas y los agentes de medio natural tendrán que intervenir en las zonas naturales, coincidiendo además con las vacaciones de este personal.
Por eso instó al Gobierno, a través de una proposición no de ley, a la convocatoria de las oposiciones previstas para 2024 y 2025, y desbloquear el proceso de promoción interna, que se inició en noviembre y está paralizado. También a la reorganización interna y a garantizar la formación del personal nuevo.
Miguel Garrido denunció "el inmovilismo absoluto de esta Administración" frente a la alta tasa de interinidad, y que no se hayan convocados las 80 plazas de la oferta pública de empleo de 2024 y 2025. Y se pregunto si el Gobierno quiere "preservar este Paraíso Natural desde la inestabilidad laboral". Recordó además que los agentes de Medio Natural se encargan de la policía y custodia de los bienes del medio natrual. "Somos el único cuerpo en España en esta situación", sentenció.
Por otro lado, Garrido advirtió de la "falta de formación cuando se contrata a nuevos compañeros". Tomé remachó indicando que en la Comisión de Cerredo se evidenció que los agentes de Medio natrual "no tenían claro cómo tramitar una denuncia".
Por ello es necesario, añadió Garrido, "concluir la promoción y funcionarización del personal". El agente aseguró que el cuerpo sufre "muchas carencias en nuevas tecnologías, como por ejemplo los drones, útiles para la prevención de incendios, y también está pendiente de implantarse un grupo de trabajo en altura. Hay una inacción ern cuestiones básicas".
Suscríbete para seguir leyendo
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Fernando Casanova, taxista asturiano que se ha sumado a Uber: 'Con la aplicación, en cinco días he hecho 46 carreras; mi gremio se equivoca al oponerse a la plataforma
- Fallece una mujer al caer con su furgoneta por un terraplén en Tineo: sus vecinos habían salido a buscarla al no saber nada de ella
- La tragedia de Vidalina, que se precipitó con su furgoneta cuando iba a pasar el día con su hija y su nieta en su pueblo de Tineo: 'Siempre colaboraba cuando se lo pedías
- Adiós a los sobres de plástico de azúcar y kétchup en bares y a los minichampús en hoteles: 'Tenemos que aplicar el sentido común, como hacemos en casa
- Alerta en los colegios asturianos: Educación se abre a suspender las clases en caso de temperaturas extremas
- Uber solo puede transportar viajeros entre las ciudades asturianas, pero no dentro de ellas, afirma el Principado
- Un conocido abogado asturiano, investigado en la nueva causa que golpea al PSOE por la trama de la 'fontanera' Leire Díez: 'Todo está en orden