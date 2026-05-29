Eolo Toys, la empresa gijonesa que fabrica cometas, videojuegos y juguetes de superhéroes: "Apostamos por Estados Unidos, tiene un potencial bestial"

En el vestíbulo de la sede de Eolo Toys, junto a la plaza de San Miguel de Gijón, el visitante es recibido por dos figuras de tamaño real de Spiderman y Wonder Woman. Y el despacho del consejero delegado, Álex Prieto Estébanez (Gijón, 1978), está decorado con objetos como la inquietante cabeza de la criatura de "Alien", seis tablas de monopatín que muestran a los personajes de "Barrio Sésamo", un sofá en forma de capó de coche y un montón de peluches y juguetes de todas las formas, tamaños y colores.

La empresa asturiana de entretenimiento, sin duda, goza de un momento colorido: está a solo unas semanas de salir a Bolsa, tal como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Su propósito: ganar tamaño y músculo financiero para afianzar su posición en los 60 países a los que vende sus productos, pero sobre todo en Estados Unidos. "Es donde más queremos apostar, tiene un potencial de crecimiento bestial", afirma Prieto.

Eolo Toys tiene tres divisiones de negocio. Por un lado están sus productos para jugar al aire libre, que llevan la marca Wicked y donde destacan las cometas, el artículo con el que el padre del CEO, Rafael Prieto, fundó el negocio original (Eolo Sport) en 1977. Y, décadas después, aún vuelan con agilidad: el año pasado vendieron 1,2 millones de unidades.

La segunda rama, Toy Zone, funciona como una agencia creativa para idear y fabricar juguetes para terceros clientes del sector. Estos pueden ser marcas internacionales como Disney o Marvel a las que Eolo Toys propone lanzar un determinado producto: si las marcas aceptan, cobran un canon por ceder sus derechos de explotación y la empresa asturiana realiza el proyecto "llave en mano". Es decir, desde la misma concepción del juguete (su tamaño, colores, piezas, funciones...) hasta que llega a la estantería de la tienda.

Con todo, la principal vía de facturación de Eolo son sus propios juguetes, producidos bajo diversas marcas en función de su naturaleza: los hay físicos (peluches, muñecos...) como interactivos o digitales (que produce el estudio gijonés Cuicui, al que la empresa está asociada). Eolo los vende bien a grandes cadenas de distribución (como Walmart o Costco en Estados Unidos) o, en países más pequeños como España, a distribuidores del sector como Famosa o Educa Borrás.

Anque exportan el 98% de sus productos, Eolo no tiene fábricas propias (la producción la encargan a una treintena de factorías de Asia), ni tampoco almacenes. "Trabajamos con un modelo llamado ‘just in time’ (justo a tiempo): un cliente nos hace un gran pedido y nosotros lo desarrollamos y lo fabricamos", explica el director comercial de la firma, José Manuel Díaz (que, a su vez, es cuñado de Prieto). Ese sistema obliga a trabajar contrarreloj: "El año pasado presentamos un producto a Walmart en febrero y en junio ya les habíamos enviado más de un millón y medio de pelotas de peluche".

Niños y adultos

Las tendencias en redes sociales como Tik-Tok son determinantes para detectar los gustos del público. No obstante, los juguetes ya no son solo cosa de niños. "Aunque esté cayendo la natalidad, los adultos cada vez juegan y coleccionan más", indica Díaz acerca de la tendencia conocida en el sector como "kidult", contracción de las palabras en inglés "kid" (niño) y "adult" (adulto).

Cotizar en Bolsa, lejos de ser cosa de niños, supone para Eolo Toys un despegue a nuevas alturas como el de las cometas que Rafael Prieto cosía en casa de su madre. Su estreno en el mercado bursátil vendrá acompañado por un salto de escala físico: la empresa se trasladará a un espacio de 1.000 metros cuadrados en la Avenida de Pablo Iglesias de Gijón, donde antaño tenía su sede precisamente otra compañía asturiana que acaba de empezar a cotizar en el parqué: la ingeniería TSK. "Allí tendremos unas instalaciones modernas que incluirán una zona de ‘coworking’ y que serán perfectas para enseñar nuestros productos a nuestros clientes", explica Prieto.

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La nueva sede, en consonancia con la naturaleza creativa de la empresa, incluirá un guiño estético a la propia transformación que ha experimentado en la última década: "En la fachada pondremos un ‘ovni’ como si se hubiera estrellado tras caer del cielo". Prieto se explica: "Nos gusta la metáfora de que venimos de otro planeta y que esa experiencia, aunque dura, nos ha hecho ver las cosas de otra manera".