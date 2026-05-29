Fuensanta cumple 180 años "con la mejor salud de la historia"

Primero fueron los años "muy difíciles" del concurso de acreedores, en torno a 2013 y 2014, con "problemas espantosos" como "una maquinaria obsoleta". Después, cuando logró remontarse esa situación, llegó en 2020 "la bofetada terrorífica" de la pandemia de covid, que cortó de cuajo el acceso a la hostelería, sector que suponía el 70% de sus ingresos. Pero hoy, en 2026, Aguas de Fuensanta sopla 180 velas en Asturias (donde nació en 1846) con "una actividad diversificada" y con un ritmo de ventas que, en los cinco primeros meses del año, "ya son un 26% más altas que las del año pasado por estas fechas".

Así lo ha afirmado, satisfecho, el presidente de la compañía, José Luis Fernández Martín-Caro, en un acto conmemorativo celebrado este viernes en la factoría de Fuensanta, junto al balneario de la Fuente Santa de Buyeres (Nava), en la falda de la Sierra de Peñamayor. Allí nació hace 180 años una empresa que se ha convertido en la que más tiempo ha mantenido una actividad ininterrumpida en la región (ni la Guerra Civil pudo con ella), que ingresa unos 7 millones de euros al año, que da empleo a 48 personas de forma directa y 90 indirecta, que exporta a varios países y que ha invertido 20 millones en la modernización de sus instalaciones navetas.

"Cumplimos 180 años con la mejor salud de la historia", ha asegurado Martín-Caro, que, junto a su socio, el empresario asturmexicano José Miguel Fernández Rodríguez, adquirió Aguas de Fuensanta en 2014 a través de la compañía Global SMM 2009.

"Hay marcas que van más allá del negocio y que forman parte del patrimonio emocional de un pueblo", ha remarcado Fernández Rodríguez en su discurso, en el que ha subrayado su arraigo a la región ("mi vida me ha llevado a México, donde resido, pero soy asturiano") y en el que ha resaltado que "el gran valor de Fuensanta no es solo lo que produce, sino lo que representa".

Los dueños de Fuensanta han intervenido en el encuentro en la sede de la compañía, junto a su equipo directivo (encabezado por la directora general, Esther Cueli) y empleados de la casa. Al acto han acudido autoridades políticas y empresariales del Principado, comenzando por su presidente, Adrián Barbón, que ha visitado la fábrica junto a sus propietarios. Entre los asistentes estaba el periodista ovetense Jesús Ortiz, padre de la Reina Letizia y amigo personal de Martín-Caro, y que ha escrito el prólogo del libro que conmemora el aniversario.

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Barbón, por su parte, ha afirmado que "es un orgullo que haya empresas que, con solo citarlas, ya hagan pensar inmediatamente en Asturias", y ha aprovechado para deslizar una confesión personal con una pizca de malicia: "Yo siempre bebo agua de Fuensanta durante los debates parlamentarios, ahora entiendo por qué siempre los gano". En las primeras filas, escuchándole, estaba el líder de la oposición, Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano.