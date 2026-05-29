Hacienda tendrá la última palabra en la venta del taller de Barros a Indra: las instalaciones se ofrecieron a la Agencia Tributaria como garantía para la suspensión de deudas

En la operación de compraventa del taller de Duro Felguera en Barros, en el que la multinacional española Indra pretende instalar su segunda factoría de vehículos militares, hay un tercer actor involucrado: el Ministerio de Hacienda. De llegarse a un acuerdo entre Duro e Indra sobre el precio de las instalaciones –de momento sus pretensiones están muy alejadas– la operación tendría que ser autorizada por Hacienda, puesto que ese activo está pignorado, fue ofrecido por Duro en garantía para dejar en suspenso deudas derivadas de varios litigios con la Agencia Tributaria por actas de liquidación de impuestos (IVA, IRPF y Sociedades).

Al cierre del ejercicio de 2025, Duro Felguera tenía pignorados inmuebles por un valor contable de 12,21 millones de euros y entre ellos está el taller de Barros. La compañía de ingeniería industrial confía en que esos litigios con la Agencia Tributaria (por su actividad en uniones temporales de empresas en el exterior) sean favorables para ella (así lo han sido para otras empresas en casos similares) "en el corto plazo". De hecho, en el plan de reestructuración de Duro Felguera se hace mención a esos activos "no estratégicos" y a la posibilidad de su venta a partir de 2027.

Indra, con grandes proyectos de construcción de vehículos blindados para el Ejército ya adjudicados, necesita con rapidez una segunda factoría y puso su punto de mira en el taller de Barros. Ofrece alrededor de 5 millones de euros, mientras que Duro reclama más de 16 millones. De llegar a un acuerdo sobre el precio, la operación debería ser autorizada por Hacienda. Aunque el taller de Barros esté pignorado, Duro Felguera puede venderlo, pero para ello debe tener el visto bueno del acreedor, es decir, de la Agencia Tributaria, que tendrá la última palabra.

De momento, son varias las voces que han reclamado a Duro Felguera un acercamiento a Indra para desbloquear la primera parte proceso, la del acuerdo económico. El miércoles lo reiteró el alcalde de Langreo, Roberto García, y ayer lo hizo el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. "No podemos perder ese proyecto", señaló Paniceres en referencia al plan de Indra para instalar en Asturias su segunda planta de vehículos blindados. "Yo creo que toca que Duro Felguera sea generosa con Asturias, como lo fue Asturias con ellos", afirmó el presidente de la Cámara de Oviedo, en alusión al préstamo de 6 millones concedido por la Sociedad Regional de Promoción (SRP) del Principado y que ahora forma parte de las quitas del plan de reestructuración de Duro.

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Los planes de Indra para Asturias se trazaron durante la época en la que Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos estaban a los mandos de la compañía. Ahora los catalanes Ángel Simón y Josep María Recasens llevarán el timón. Ayer se publicó el orden del día de la junta general de accionistas que Indra celebrará el próximo 30 de junio a las 12:30 horas. Entre los puntos a tratar están la ratificación y reelección de Ángel Simón y Josep María Recasens como presidente no ejecutivo y consejero delegado, respectivamente. No hay ninguna mención a la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).