Herida la maquinista de un tren de FEVE tras chocar contra un tractor cerca del apeadero de Infiesto, en Piloña

Efectivos de los Bomberos del SEPA con base en Piloña acudieron a una colisión entre un tren y un tractor en las cercanías del apeadero de Infiesto. Los 9 pasajeros del tren y el conductor del tractor resultaron ilesos. Según informó el SAMU, se trasladó a la maquinista.

A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, su pronóstico es reservado. Se la trasladó al Hospital de Arriondas en la ambulancia de soporte vital básico de Infiesto con el médico de la zona. Los bomberos colaboraron en el traslado de los pasajeros.

Un momento de la evacuación de la maquinista herida. / SEPA

El 112 Asturias recibió el aviso de Adif a las 16.30 horas. A las 17.16 ya se estaba trabajando para llevar a los pasajeros del tren a una zona fuera del mismo. Luego fueron trasladados en taxis. Los bomberos finalizaron a las 18.18 horas y regresaron a base.

El conductor del tractor resultó ileso. Se informó a la Guardia Civil y a la Policía Local.

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Los bomberos acudieron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida a la vía férrea que discurre paralela a la N-634, entre los puntos kilométricos 360 y 361.