Humedades, archivos saturados, salas sin ventilación, sedes dispersas, edificios sin accesibilidad y aplicaciones informáticas que fallan: el calvario de la Justicia asturiana

La Justicia asturiana ha llegado al siglo XXI con la puesta en marcha de los tribunales de instancia, pero sus instalaciones en algunos casos son propias de hace muchas décadas, y en otros viste un traje tan andrajoso que avergüenza a los propios funcionarios. La falta de planificación en la reorganización de la Justicia ha añadido aún más caos, hasta el punto de poner en riesgo un servicio que, contra lo que pudiera pensarse, funciona por encima de la media en resolución de asuntos.

La Memoria Judicial 2025 del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) vuelve a incidir en que Asturias dispone una red de sedes judiciales envejecida, dispersa, con problemas de espacio, accesibilidad, climatización, archivos, seguridad, salas de vistas, medios digitales y adaptación a los nuevos Tribunales de Instancia. El TSJA avisa de que las carencias materiales, sobre todo en infraestructuras, “siguen siendo graves” y se acumulan desde hace muchos años, hasta dificultar un servicio “correcto y adecuado” a la ciudadanía. Son denuncias que acumulan ya demasiado tiempo sobre la mesa del Principado.

El problema de fondo: edificios viejos para una justicia digital y reorganizada

La Sala de Gobierno aprobó en 2025 informes sobre el plan de infraestructuras y sobre las “deficiencias importantes” de los órganos judiciales asturianos. La conclusión general es que buena parte de las sedes han quedado “obsoletas”, ocupan inmuebles antiguos y sufren un mantenimiento escaso o inexistente, lo que complica la digitalización y la reorganización derivada de la Ley Orgánica 1/2025, que implanta los tribunales de instancia y las oficinas judiciales.

El nuevo modelo organizativo agrava una tensión previa: más necesidad de espacios comunes, salas de declaraciones, salas de vistas, videoconferencias, archivos racionalizados, atención diferenciada a víctimas y dependencias adaptadas a la oficina judicial. La Memoria insiste en que el deterioro no lo soportan solo jueces, letrados y funcionarios, sino también los ciudadanos que acuden a los juzgados.

Oviedo: el gran agujero negro, por dispersión y falta de unificación

El partido judicial de Oviedo aparece como el problema más acuciante de Asturias. La Memoria lo repite en varios apartados: la dispersión de sedes sigue sin resolverse y afecta al funcionamiento diario. El TSJ está repartido entre los palacios de Porlier y San Juan; otros juzgados y la Audiencia se concentran en la plaza de Eduardo Gota Losada; los juzgados de lo Social y Contencioso están en Llamaquique; hay sedes en la calle Rosal, José Requejo, Benedicto Santos López, Pedro Masaveu y en el antiguo edificio de Telefónica.

La solución planteada en años anteriores, vinculada a una posible cesión de edificios universitarios en Llamaquique tras el traslado de facultades al Cristo, es descrita como un plan a largo plazo que “durante varios años no dará solución” a las carencias actuales. Además, la implantación del tribunal de instancia y la nueva oficina judicial agudiza las tensiones de espacio y de distribución del personal, al hacinar al grueso de los funcionarios en tres oficinas.

El Palacio de Justicia de la plaza de Gota Losada presenta pasillos estrechos, oficinas pequeñas, despachos oscuros, falta de luz natural, acumulación de cajas, humedades y filtraciones. El Juzgado de Guardia está en un espacio reducido, por debajo de la calle y sin ventilación real. La sala del Juzgado de Violencia sobre la Mujer es pequeña e inadecuada para separar denunciantes y denunciados. Los juzgados de Familia tienen espacios de espera mínimos, hasta el punto de que las personas esperan junto al ascensor o en la escalera.

El problema no es solo de comodidad: la Memoria alerta de falta de salas de vistas y videoconferencias, ausencia de sala Gesell para interrogatorios a víctimas vulnerables, insuficiencia de salas amables y falta de avances en el modelo Barnahus para atención de menores. Todo ello, unido al aumento de litigiosidad y a la posible creación de nuevos órganos, hace “imprescindible” un impulso inversor y de reorganización inmediato. De hecho se han solicitado siete magistrados, para los que no hay espacio, al haberse agotado, según planteó el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, en la presentación de la memoria.

Las sedes del TSJA: palacios históricos, instalaciones obsoletas

Los palacios de Camposagrado y Valdecarzana, sedes del TSJA en Oviedo, son descritos como edificios con instalaciones “totalmente obsoletas” y necesidades urgentes de actualización. La Memoria llega a señalar que algunas deficiencias comprometen la seguridad del edificio y la salud de los trabajadores. Reclama reparaciones generales, supresión de barreras arquitectónicas, revisión de equipamientos, actualización de instalaciones tecnológicas y ubicación de nuevos servicios mediante un plan director integral.

En la Sala de lo Social, ubicada en Valdecarzana, las dependencias de planta baja acusan el paso del tiempo y precisan reforma. La oficina judicial se reparte entre dos espacios, uno de ellos de reducidas dimensiones. También se echa en falta una sala multiusos para deliberaciones.

A ello se suman problemas materiales muy concretos: equipos informáticos obsoletos para la oficina, destructora de papel que se atasca, mobiliario antiguo y poco ergonómico, incidencias frecuentes con los sistemas informáticos Minerva, Horus y Portafirmas, y una Sala de Vistas sin wifi o conexión equivalente para magistrados y profesionales. La Memoria advierte incluso de que, tras la reforma procesal laboral, la falta de conexión puede llevar a suspender vistas si no se puede acceder a pruebas documentales o periciales en formato electrónico.

Audiencia Provincial: archivos saturados, problemas térmicos y accesos deficientes

En la Audiencia Provincial, las secciones de Oviedo están en general en buen estado, pero la Memoria describe problemas relevantes: despachos con temperaturas muy altas por irradiación solar, salas de vistas muy frías, climatización y ventilación insuficientes, cableado descuidado y archivos penales saturados. Se han improvisado dependencias para acumular expedientes y piezas de convicción, y se reclama maquinaria destructora de papel de gran tamaño.

Ventanas sin persianas en el Palacio de Justicia de Oviedo, lo que multiplica el calor. / SPJ-USO

El Palacio de Justicia de Eduardo Gota Losada presenta además disfunciones reiteradas: único acceso común para público y profesionales, problemas de tránsito interno, malas condiciones de espera para usuarios y dificultad para aislar a denunciantes y denunciados. En cambio, las secciones séptima y octava, ubicadas en Gijón, sí cuentan con instalaciones en buen estado.

Chapuza en el Servicio Común de Ejecución Penal de Oviedo. / SPJ-USO

Gijón: mejor edificio, pero archivos, hacinamiento y tecnología pendiente

El caso de Gijón es menos grave en términos de edificio, pero presenta problemas de organización interna y carga de trabajo, sin olvidar los problemas de climatización, que ha hecho que los funcionarios estén trabajando a más de 29 grados. La Memoria señala que los juzgados de Instancia son los más saturados del partido y encabezan las estadísticas de la comunidad, por lo que se considera imprescindible crear una nueva plaza en la Sección Civil del Tribunal de Instancia.

Un termómetro marca casi 30 grados en el tribunal de instancia de Gijón. / SPJ-USO

En instalaciones, el traslado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer liberó espacios, pero no se aprovechó el excedente de la primera planta para aliviar el hacinamiento del Juzgado de Instrucción número 5. Esa actuación se incluye en el Plan de Infraestructuras, con ejecución entre 2025 y 2027. También se prevé crear salas de declaraciones. Persisten, además, los problemas de los archivos de la planta -2, que requieren implicación de la Consejería y contratación de personal.

En medios personales y materiales, la queja más fuerte apunta a la elevada interinidad, con personal interino sin experiencia suficiente, y a la baja formación en aplicaciones informáticas. Persisten las disfunciones de Horus y Portafirmas, no se instaló el sistema Atenea como se había anunciado y el servicio de interpretación/traducción genera quejas en órganos penales, hasta provocar problemas graves en actuaciones con detenidos.

Avilés: sede única, pero sin espacio para crecer

Avilés parte de una ventaja clara frente a Oviedo: todos sus juzgados están en un único edificio, remodelado en 2003, en la calle Marcos del Torniello. Allí conviven Registro Civil, Juzgado de Guardia, salas de vistas, servicios comunes, juzgados mixtos, Social, Penal, Fiscalía, Decanato, equipos psicosociales y servicios de atención a víctimas.

El problema es que esa sede se ha quedado justa. La Memoria subraya la dificultad de crear nuevas plazas por falta de espacio. Las cinco salas de vistas de la planta baja tienen poca luz natural y carecen de ventilación. La sala de Violencia sobre la Mujer, en cambio, cuenta con luz natural y buena ventilación, y la sala de la quinta planta es nueva y adecuada.

La sobrecarga es otro factor relevante. En los juzgados mixtos, pese al descenso respecto a 2024, 2025 fue el segundo año con más entrada de asuntos y se superaron de forma excesiva los módulos: 10.674 asuntos frente a un módulo conjunto de 5.440, un 96% más.

La reorganización ha dejado graves problemas en cuanto a información. Hay carteles hechos a mano, lo que ofrece una imagen de lo más precario.

Carteles a mano en el tribunal de instancia de Avilés. / SPJ-USO

Un cartel que desinforma más que informar. / SPJ-USO

Siero: edificio obsoleto, sin accesibilidad y desbordado por el crecimiento del concejo

Siero aparece entre los puntos más delicados. La Memoria describe un edificio de unos 45 años, con instalaciones obsoletas. Los ascensores son pequeños y no permiten el acceso en silla de ruedas. La calefacción y climatización son deficientes, la caldera se estropea, hay despachos fríos y otros espacios que superan los 30 grados. También se citan armarios abiertos que dificultan cumplir la protección de datos, falta de sala propia para la plaza número 4, carencia de espacio de archivo y necesidad de otro sistema de videoconferencia ante la comarcalización de asuntos de violencia de género.

Los archivos del tribunal de instancia de Pola de Siero, llenos de humedad. / SPJ-USO

La implantación del Tribunal de Instancia desde el 1 de julio de 2025 ha agravado esos problemas: el edificio se revela “totalmente obsoleto”, insuficiente para la plantilla y no adaptado a la nueva organización. La Memoria habla de dispersión del personal y uso de espacios adicionales de forma deficiente. La conclusión es tajante: urge un nuevo edificio judicial con salas suficientes, oficina abierta y distribución adaptada a la nueva ley.

Langreo: sede nueva, pero con fallos impropios de un edificio recién estrenado

El caso de Langreo es especialmente llamativo porque las plazas ya están unificadas en la nueva sede de La Nalona. Sin embargo, pese a ser un edificio con apenas un año de uso, la Memoria enumera deficiencias constantes: calefacción que “nunca ha funcionado correctamente”, ventanas y puertas que no cierran bien, incidencias casi diarias de climatización y mantenimiento, problemas en la puerta de acceso, cortes de energía recurrentes, daños en el placado exterior y presencia de roedores detectada de nuevo en febrero de 2026.

También faltan mesas, estanterías, percheros y armarios. No hay espacio suficiente para archivos y piezas de convicción; los traslados desde las antiguas instalaciones no se han completado; y siguen pendientes adaptaciones para el Tribunal de Instancia, como cartelería, espacio de guardia, servicio de decanato, mampara del Registro Civil, calefacción en la garita de vigilancia y adecuación del office.

La Memoria añade problemas de interinidad y falta de experiencia en sustituciones, así como retrasos en periciales que repercuten en procedimientos penales y civiles. En 2025 hubo además un aumento generalizado de asuntos, con una carga “muy superior” y plantilla insuficiente.

Mieres: edificio aceptable, pero de distribución antigua y con carencias funcionales

En Mieres, el edificio judicial data de 1983 y presenta un estado de conservación aceptable, pero responde a una división antigua de espacios de trabajo que no siempre se adapta a las necesidades actuales. La Memoria destaca como problema persistente la insuficiencia del espacio del Equipo Psicosocial, aunque la Viceconsejería comunicó verbalmente la próxima creación de un nuevo despacho y una oficina para entrevistas reservadas.

Las cuatro salas tienen videoconferencia y se han puesto en funcionamiento pantallas para reproducir vídeos o audios en juicio. Aun así, se siguen echando en falta medios audiovisuales que permitan a las partes examinar de forma contradictoria la prueba documental, especialmente en la jurisdicción social, donde la documentación puede ser voluminosa.

Llanes, Lena, Pravia y Grado: las sedes pequeñas con deficiencias más graves

La Memoria agrupa a varios juzgados servidos por jueces como los casos con deficiencias graves. Lena carece de condiciones mínimas de accesibilidad. Pravia sigue compartiendo espacio con el Ayuntamiento, aunque se ha firmado un acuerdo para su futuro traslado al edificio de La Azucarera. Llanes sufrió nuevas inundaciones, con declaración de inhabilidad por imposibilidad de prestar servicio; el problema se vincula a la ubicación inadecuada en un semisótano, donde el agua se filtra con lluvias intensas. También se denuncia falta de seguridad por ausencia de agentes en horas de audiencia. Grado ocupa un edificio “totalmente obsoleto”, sin espacio para salas de declaraciones, espacios amables ni circulación separada entre personal y usuarios.

Rejas en las ventanas del tribunal de instancia de Grado, que solo dejan una vía de escape, por la puerta principal, en caso de incendio. / SPJ-USO

La conclusión general para estos juzgados mixtos es que no se han adaptado a las nuevas necesidades: faltan salas de declaraciones y videoconferencias adecuadas, calabozos y salas Gesell para exploración de menores.

Tecnología sin soporte suficiente

La Memoria dedica un apartado específico a justicia digital. Reconoce avances, pero recalca que el proceso no está completado. Se reclama soporte informático presencial, además del telefónico, porque las incidencias diarias —informáticas o de videoconferencia— no se resuelven con rapidez y pueden provocar suspensiones.

También se denuncia la necesidad de renovar el visor, calificado como poco claro, especialmente en penal, difícil de personalizar y anticuado. Las quejas por incidencias en los sistemas que sostienen el expediente digital siguen siendo continuas: problemas para firmar, acceder a documentos o manejar herramientas básicas se prolongan a veces varias jornadas.

El plan de infraestructuras: ambicioso, pero lento y sin resolver Oviedo

El Principado ha elaborado un Plan de Infraestructuras Judiciales de Asturias con el objetivo de dotar a la justicia de instalaciones “adecuadas, seguras, funcionales, accesibles y eficientes” y garantizar el acceso en igualdad, con especial protección a las víctimas.

El plan prevé nuevas sedes judiciales en Pola de Lena, Pola de Siero, Llanes, Pravia, Grado y Cangas de Onís; rehabilitación integral en Cangas del Narcea, Pola de Laviana, los palacios de Camposagrado y Valdecarzana, Mieres y Tineo; ampliación de la sede de Avilés; y actuaciones parciales en Castropol, Gijón, Valdés, Villaviciosa, Piloña y el Instituto de Medicina Legal.

El TSJA reconoce el esfuerzo presupuestario, pero introduce dos reparos de gran calado. El primero, que el horizonte de ejecución 2025-2037 es “excesivo” y no da respuesta a corto plazo a necesidades estructurales que ya son acuciantes. El segundo, que el plan no incluye la unificación de sedes judiciales de Oviedo, que queda remitida a un futuro plan específico, pese a ser la demanda más repetida por el TSJA.