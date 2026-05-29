Imasa evita el concurso de acreedores con la homologación judicial de su plan de reestructuración

Imasa Ingeniería y Proyectos aleja definitivamente el riesgo de concurso de acreedores. El Tribunal de lo Mercantil de Oviedo ha homologado el plan de reestructuración de la empresa asturiana de ingeniería industrial que ya había sido respaldado por los acreedores pese a las importantes quitas. "El plan aprobado refleja la confianza de una mayoría relevante de acreedores en la viabilidad de la compañía y en la solidez de su proyecto empresarial", destacaron fuentes de Imasa.

"Homologo judicialmente el plan de reestructuración de Imasa Ingeniería y Proyectos", señala el auto del órgano judicial, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA y en el que se señala que los efectos del plan se extienden inmediatamente a todos los créditos afectados, al propio deudor y a sus socios, aunque el auto, que tiene fuerza ejecutiva, no sea firme puesto que puede ser impugnado ante la Audiencia Provincial de Asturias en el plazo de 15 días.

No obstante, el propio auto destaca que no se han identificado acreedores con garantía real que hayan votado en contra del plan del reestructuración, que alcanzó las mayorías suficientes para su aprobación legal, pese a las quitas a los acreedores de hasta el 80%.

Para alejar definitivamente la amenaza del concurso de acreedores, el plan de reestructuración de Imasa debía contar con la homologación judicial. El pasado 11 de febrero, la representación de Imasa presentó escrito solicitándolo. Una vez presentado el escrito, el Tribunal de lo Mercantil dio traslado a los acreedores para que, en el plazo de quince días hábiles, manifestaran lo que consideren oportuno sobre el plan y el pasado 27 de mayo dictó el auto de homologación.

Fuentes de Imasa señalaron que "la aprobación del plan constituye un hito decisivo para la compañía, al permitir adecuar su estructura financiera a la realidad actual del negocio y dotarla de un marco más sólido para afrontar los próximos ejercicios". Además, destacaron que "este paso permite a Imasa dar por superada la situación preconcursal atravesada durante el año 2025, dejando atrás una etapa de elevada complejidad, y comenzar una nueva fase centrada en la estabilidad, la eficiencia operativa y el crecimiento sostenible, con el objetivo de reforzar las relaciones con sus clientes, sus proveedores y demás grupos de interés" Asimismo, resaltaron que "permite preservar el conocimiento y el valor industrial acumulado durante años de actividad, proteger el empleo y mantener la capacidad de ejecución de proyectos en sectores estratégicos".

Adicionalmente, la compañía también ha novado (modificado) con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) las condiciones financieras de los dos préstamos concedidos por FASEE a la sociedad (de 35 millones de euros) en los términos acordados en su Plan de Viabilidad.

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Tras la homologación del plan, fuentes de Imasa señalaron que la compañía centrará sus esfuerzos en la ejecución ordenada de su Plan de negocio, en la consolidación de su actividad ordinaria y en el desarrollo de nuevas oportunidades en sus mercados estratégicos.