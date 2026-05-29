IU, después de que Barbón lamentase que no se hubiese hecho la incineradora de Cogersa: "Está lejos del concepto ambiental que tenía Pedro de Silva"

IU apeló este viernes a las "ideas ambientales" del expresidente Pedro de Silva para enfrentarlas a las que trasladó Adrián Barbón, actual jefe del ejecutivo asturiano, que dio cuentas esta semana en el Parlamento asturiano sobre la crisis que atraviesa el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), en el foco político en las últimas semanas por las tensiones en su cúpula, el retraso en la puesta en marcha de la planta de fracción resto (la Plantona) y la falta de un plan de residuos. En su contestación a Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias, Barbón dejó una frase que no pasó desapercibida para varios diputados. Sobre la falta de un destino para las miles de toneladas de combustible sólido recuperado (CSR) que fabricará la Plantona cuando esté activa, el presidente dijo que "hay tiempo" para decidirlo, pero, haciendo referencia a la Federación Socialista Asturiana, indicó que "tenemos una postura que llevamos defendiendo años y que ojalá se hubiese hecho, porque hubiese solucionado muchos de los problemas".

Barbón, aunque sin citarla expresamente, estaba haciendo referencia a la construcción de una incineradora, un proyecto que se impulsó en tiempos de Javier Fernández y que finalmente fue descartado, en parte por la presión de Izquierda Unida (IU), hoy socio del PSOE en el Gobierno regional, que considera que una instalación de este tipo supondría un importante daño ambiental.

La reflexión de Barbón, asegurando que "ojalá" se hubiese construido, ha provocado un análisis en IU. "Se demuestra que el bloqueo a la política de incineración existe porque IU influye en el PSOE. Una macroincineradora, como se planteó en su día, hubiese reventado todas las políticas de reciclaje, colocándonos en las sociedades de los años 70. Es IU la que bloquea este asunto", celebra María José Miranda, secretaria de Organización de IU en Asturias.

"En Asturias se ve claramente por qué no hay una Consejería de Medio Ambiente, cuyas políticas están supeditadas a los asuntos industriales y productivos", recalca la dirigente de IU. "El concepto de medio ambiente que tenían los gobiernos de Pedro de Silva está actualmente reventado", asegura Miranda, destacando que las políticas de Barbón "están lejos de esas ideas que defendía Pedro de Silva", expresidente socialista y referente político del actual presidente.

Críticas del PP por la situación de la Plantona

El PP también cargó este viernes contra "la total falta de proyecto" del Principado en materia de residuos, según afirmó Manuel Cifuentes, diputado popular. Cifuentes hizo referencia a que la Plantona, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, sigue sin seguro contra incendios.

"Tener la planta hoy en la misma situación que hace dos años parece que no le preocupa al señor Calvo", afirmó el diputado popular, en referencia al consejero de Movilidad. Añadió además que "el Gobierno ha decidido no aprender una lección que nos ha costado a todos los asturianos 15 millones de euros".

"Pedimos al Gobierno asturiano, y concretamente al consejero Calvo, que deje de eludir responsabilidades; que deje de acusar a la oposición de utilizar los graves problemas de gestión de Cogersa para desgastar al Gobierno; o que deje de acusar a los medios, como hizo el miércoles cuando dijo que 'esta semana hemos leído muchas cosas y pocas que tengan que ver con la realidad'", señaló.

Según Cifuentes, "cuando, ante la gravedad de la situación, el consejero recurre a este tipo de argumentos, está a la defensiva".