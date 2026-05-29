Las ocho playas de Asturias en las que se puede hacer nudismo después de 10 años de prohibición

Las ocho playas del concejo de Cudillero vuelven a ser nudistas. O dicho de otra manera: se levantan la prohibición de ir sin ropa en los arenales pixuetos, tal como establecía la ordenanza reguladora del uso y aprovechamiento de las playas desde 2016.

Hasta la fecha solo la playa de Oleiros permitía hacer nudismo. Ahora se podrá hacer en todas. A partir de ahora, estas son las playas en las que se podrá hacer nudismo después de diez años de prohibición: la citada playa de Oleiros, la Concha de Artedo, Campofrío y Aguilar, Ballota, Cueva, la playa del Silencio, playa Guirúa y Vallina.

Ahora esta prohibición, establecida por el Gobierno del popular Ignacio Escribano, ha desaparecido de la normativa. Así lo ha acordado el Pleno con votos de los siete ediles del PSOE, en el Gobierno, y el rechazo de la oposición popular.

El artículo 21 de la citada ordenanza incluye en su artículo 1 la recomendación de practicar nudismo en la playa de Oleiros. La designación de esta playa, señala la ordenanza, como nudista "tiene como principal objeto, advertir a quienes pudiesen incomodarse ante el naturismo", si bien no se limita el paso a los no nudistas. Es en el cuarto punto de este artículo donde se dice literalmente: "Se prohíbe la práctica del nudismo en el resto de playas del concejo". El consistorio eliminará este punto y dejará intacta el resto de la ordenanza.

El alcalde de Cudillero, Carlos Valle, explica que se toma esta medida tras recibir una "apreciación" del Defensor del Pueblo al hilo de las quejas de los colectivos naturistas. "Esta prohibición nos enfrentaba a situaciones contradictorias durante el verano y lo que hacemos eliminando este punto es ajustar nuestra normativa a la legislación superior", señala Valle, que considera que Cudillero no es un destino con mucha práctica nudista y que las personas que lo practican son respetuosas y buscan playas de tradición nudista como es el caso de Oleiros. Por otro lado, considera "anticonstitucional" esta prohibición.

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El tema del nudismo es controvertido y en España ha generado conflictos entre algunos municipios y las asociaciones naturistas. Estas últimas defienden que el nudismo es legal desde que se eliminó del Código Penal español el delito de "escándalo público" y no puede ser objeto de regulación por parte de una ordenanza municipal. Del otro lado, hay sentencias de Tribunales Superiores que sí consideran competencia de los municipios la regulación de esta práctica en las playas urbanas, siempre y cuando "suponga una alteración a la convivencia local". Estos tribunales, en contra al criterio de los naturistas, consideran que el nudismo no está amparado por el derecho fundamental a la libertad ideológica.