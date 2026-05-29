La peor cara de la ola de calor que ha azotado a Asturias: 24 muertos a causa de las altas temperaturas en mayo
Las mediciones del Instituto Carlos III sobre la mortalidad en España cifran en 976 los decesos en el Principado, más de una veintena atribuibles a las inusuales condiciones meteorológicas
La ola de calor que asoló la region y prácticamente a toda España, con temperaturas inusuales para la época, ha tenido sus peores consecuencias. En Asturias se han registrado, en lo que va de mes de mayo, 24 muertes atribuibles al calor. Al menos, esta es la estimación que realiza el sistema MoMo, herramienta del Instituto de Salud Carlos III (dependiente del Ministerio de Sanidad) que monitoriza la mortalidad en toda España.
Según los datos del Mo-Mo, a fecha de este viernes, se habían contabilizado en Asturias, en mayo, un total de 976 decesos, lo que significa 32 más de los esperables. De la cifra total, el sistema MoMo achaca 24 al factor temperatura. La última situación similar en el Principado data del año pasado, cuando la herramienta de monitoreo estimó 21 muertes por calor en agosto y 14 en septiembre.
Tal y como publicó este periódico días atrás, con motivo de la intensa ola de calor, los trabajadores de las residencias de mayores del Principado llegaron a plantarse ante lo que consideraban un agravio hacia la "dignidad" de quienes cuidan de las personas de edad, pues estaban soportando -denunciaron- temperaturas que "superan lo tolerable".
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