PP y Vox critican el coste del viaje institucional de Barbón a México: "Es excesivo"

El coste que ha dejado el viaje institucional a México, encabezado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha sido cuestionado tanto por el Partido Popular como por Vox. Ambas formaciones, que habían solicitado la información por escrito, consideran que los más de 142.000 euros que el Gobierno se gastó en el traslado y estancia de 17 personas es “excesivo” y anuncian que pedirán información más detallada de la expedición.

El diputado del PP Agustín Cuervas-Mons cuestionó los objetivos del viaje. Recordó que, si bien la misión se vendió como necesaria para “los intereses de Asturias”, Barbón alargó dos días más su presencia en el país mexicano para “hacer turismo”, en alusión a la visita del presidente regional a la zona arqueológica de Teotihuacan.

Además, reconoció que le “llaman la atención” determinadas ausencias. En el viaje participó el representante de la Autoridad Portuaria de Avilés, no así de Gijón. La ausencia de Nieves Roqueñí, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, se debió, según informaron entonces, por el ingreso hospitalario de un familiar. Sin embargo, Cuervas-Mons pone el acento a que “no acudió nadie señalado por el accidente minero de Cerredo”. “¿Querían evitar la foto?, se pregunta.

Precisamente, desde Vox, Carolina López, no cuestionó la necesidad de mejorar las relaciones institucionales y comerciales con América Latina, sino el cuándo se produjo. “Lo relevante no es solo cuánto costó el viaje, sino cuándo se produjo. Mientras Asturias seguía conmocionada por el accidente de Cerredo y continuaban apareciendo nuevas informaciones sobre posibles responsabilidades políticas y administrativas, Adrián Barbón decidió marcharse al otro lado del Atlántico acompañado por una amplia delegación”, afirmó.

Ambos diputados resaltaron partidas llamativas que se desglosan de los fastos, como los 12.000 euros que se destinaron a la difusión del viaje (teniendo en cuenta que en la delegación iba acompañado de su responsable de comunicación, cuyo viaje con la manutención tuvo un coste de cerca de 4.000 euros). Otros cerca de 15.000 euros en consultoría para el desarrollo comercial en México y más de 15.900 euros en gastos de tránsito y traslados.

Por tanto, consideran necesario que el Gobierno regional de respuestas y más detalles de todo lo que rodeó el viaje a México, y desde el PP anuncian que registrarán a lo largo de este viernes varias iniciativas parlamentarias.

Asimismo, Cuervas-Mons criticó que la información se hubiese filtrado a los medios antes de que la recibieran los partidos. “Veo cierta falta de respeto institucional”, aseguró.