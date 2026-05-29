El primer parque de baterías de Asturias, en Oviedo, estará operativo en el primer trimestre de 2027
Grenergy tiene los permisos para la instalación y vendida el 80% de la energía durante 10 años
La compañía energética española Grenergy ha anunciado que su parque de baterías de Pontón de Vaqueros, en Oviedo, estará operativo en el primer trimestre de 2027. Será el primer almacén de electricidad de este tipo que se implante en Asturias –hay decenas en tramitación– y el primero de esta empresa en España.
Grenergy ha presentado a los mercados su plan de inversiones hasta 2028, valorado en 3.700 millones de euros, en el que se incluye el parque de baterías de Oviedo, que se ubicará en la parcela de la antigua fábrica de Cemnesa, junto a la autovía AS-II, y supondrá una inversión superior a los 120 millones de euros.
La compañía ha destacado que la instalación de Oviedo, que tendrá una potencia de 165 megavatios, ya cuenta con los permisos ambientales y tiene los puntos de interconexión (en la subestación de La Corredoria) otorgados. Además, para financiar el proyecto, Grenergy tiene firmado con una compañía internacional un cuerdo de compra de energía (PPA) para el 80 % de la capacidad del almacén durante 10 años.
Los plazos
Grenergy también ha anunciado que ya se han iniciado las obras preliminares del parque de baterías (con el derribo de las antiguas naves industriales de Cemesa) y que la fecha de inicio de operaciones comerciales está prevista para el primer trimestre de 2027. Al ubicarse en terrenos industriales, el proyecto no está afectado por la moratoria impuesta por el Principado para los proyectos que afectan a suelos no urbanizables de la región. n
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