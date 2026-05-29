Queipo (PP) propone un plan de choque para salvar al salmón en Asturias: "Hay que incrementar el presupuesto y controlar a los depredadores, como la lubina"

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, clausuró este viernes en Llanera el acto “El futuro del salmón en Asturias”, un encuentro en el que se abordó la situación actual de esta especie emblemática en los ríos asturianos y los retos que afronta su conservación.

Un encuentro que reunió en una mesa redonda a Antón Caldevilla, miembro de la Sociedad de Pescadores El Esmerillón; a Enrique Berrocal, presidente de la Sociedad de Pescadores las Mestas del Narcea y José Luis Augusto López, secretario de la Asociación Allerana de Pescadores. El debate estuvo moderado por Rafael González, director de Orbayu Naturaleza.

Álvaro Queipo subrayó que “no estamos hablando de una cuestión menor; no hablamos solo de pesca, ni solo de medio ambiente, ni solo de tradición. Estamos hablando de una parte de Asturias. El objetivo de este acto es hablar del futuro del salmón en Asturias y hablar del futuro del salmón es hablar de nuestros ríos y de quienes han dedicado años a cuidarlos y a defenderlos".

El líder de los populares añadió que “también es hablar de asociaciones, de sociedades de pescadores, de pueblos, de familias, de hostelería, de turismo, de actividad económica y de una cultura que no podemos permitirnos perder. El salmón no es una especie cualquiera para Asturias. Es un icono, y por eso tenemos que hablar claro, tenemos un problema grave”.

Álvaro Queipo hizo una condena absoluta a quienes insultan a los pescadores y los señala como responsables de la falta del salmón en los ríos asturianos. “Mi abuelo era pescador de salmón y en casa vivíamos ese aprecio por la ribera, por lo que el río da y por la cultura ribereña. Sé que nadie mejor que conocer el río para saber que se puede hacer. Yo creo que hay q hacer algo porque el problema no se va a solucionar solo,” sentenció.

Queipo alertó de la “situación preocupante” en la que se encuentra la especie, con cifras “alarmantes” y una evolución negativa que, advirtió, no debe asumirse como inevitable ni normalizarse. “Este problema no se va a corregir solo. Si no actuamos, ya sabemos lo que puede ocurrir. Nos pasará lo que ya ha pasado en otras zonas donde antes había salmones: nos quedaremos sin ellos y pasarán a ser un recuerdo. Asturias no puede resignarse a eso", señaló.

Asimismo, recordó que se trata de un problema complejo, de carácter global, que afecta a buena parte de Europa: “No es algo que le ocurra solo a Asturias. Es un problema más amplio que afecta a buena parte de Europa y que tiene muchas causas. Además, por nuestras propias condiciones geográficas, por nuestra ubicación en el sur de Europa, lo sufrimos con una intensidad especial. Tampoco estamos ante un problema que pueda resolverse con una única medida, ni con una solución rápida, ni con una respuesta improvisada".

“El salmón se enfrenta a dificultades en todo su ciclo vital: cuando nace en el río, cuando crece y se desarrolla en el mar, y cuando intenta volver de nuevo a nuestros ríos. Por eso necesitamos rigor, necesitamos escuchar a quienes saben, necesitamos datos, necesitamos coordinarnos y necesitamos actuar", afirmó Queipo, quien además añadió: “Una cosa es reconocer que el problema es complejo y otra muy distinta es utilizar esa complejidad como excusa para no hacer nada. No hacer nada nos condenaría sin remedio".

Álvaro Queipo señaló que “el límite de reemplazo genético de nuestros salmones ya es inferior a uno. Es decir, la población no se está reponiendo al ritmo necesario para garantizar su continuidad. Ese dato, por sí solo, debería bastar para que todas las administraciones entendieran que estamos ante una situación que exige un plan de choque. Un plan serio, coordinado y sostenido en el tiempo. No una reacción puntual, ni una campaña de imagen, ni una medida aislada, sino una estrategia de verdad.

Asimismo, el líder popular señaló que “debemos diferenciar dos ámbitos. Por un lado, necesitamos coordinar una respuesta nacional y también europea. Asturias no puede afrontar sola un fenómeno que supera nuestras fronteras y que afecta a otros territorios salmoneros. Tenemos que elevar esta preocupación. Tenemos que ver qué se está haciendo en otros lugares, qué medidas están funcionando, qué experiencias pueden servirnos y cómo podemos coordinarnos mejor. El salmón no entiende de fronteras administrativas. Su ciclo vital tampoco. Y por eso la respuesta no puede quedarse encerrada en un despacho ni en una competencia aislada. Y, por otro lado, tenemos que actuar aquí. Dentro de nuestras competencias. En nuestros ríos. En aquello que sí depende de nosotros".

Entre las medidas que destacó, Queipo mencionó la necesidad de desarrollar un plan urgente de recopilación de datos y de y de asegurar el seguimiento de los salmones una vez salen del río, con el fin de conocer sus áreas de alimentación y crecimiento en el mar. Asimismo, subrayó la importancia de cuidar las riberas, controlar los vertidos, eliminar obstáculos obsoletos que dificultan el remonte y la llegada del salmón.

Defendió necesidad de incrementar el presupuesto del Principado de Asturias destinado a la recuperación del salmón, al considerar que sin músculo financiero la recuperación del salmón es imposible y reclamo una implicación clara de la administración autonómica en este ámbito.

El líder popular, señaló la conveniencia de abordar con seriedad el control de depredadores, como la lubina, aves pescadoras y otras especies que afectan al equilibrio de los ríos, así como de fomentar la mejor repoblación posible, con criterios técnicos y científicos.

Álvaro Queipo insistió en la necesidad de hacerlo escuchando a quienes llevan años advirtiendo de esta situación, a quienes conocen bien este problema y saben que el tiempo se agota.

“Creo que una administración se mide también por cómo responde cuando algo valioso empieza a desaparecer. No cuando ya se ha perdido y solo queda lamentarse, sino cuando todavía se puede actuar para tratar de corregir el rumbo. Y este es el momento", afirmó.

El líder popular defendió que el salmón necesita compromiso, coordinación y respuestas: compromiso para reconocer el problema sin maquillarlo, coordinación para actuar en todos los niveles posibles, y respuestas para que cada medida que se adopte vaya enfocada a mejorar la situación.

Noticias relacionadas

“No se trata de prometer milagros. Se trata de ponerse a trabajar con seriedad y con rigor. Tenemos la responsabilidad de no resignarnos y no mirar hacia otro lado. Tenemos que hacer todo lo posible para dejar a quienes vengan detrás una Asturias en la que el salmón siga remontando nuestros ríos. Ese tiene que ser el camino. Y ese, desde luego, es nuestro compromiso", concluyó.