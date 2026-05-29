Solo en Semana Santa y verano, y por un máximo de cinco días: Asturias se convierte en la quinta comunidad de España en aplicar una tasa turística
"No habrá menos visitantes y sí mejores servicios" , defiende la Vicepresidenta Llamedo ante el recelo de la patronal del sector
Habrá que esperar casi con seguridad al próximo año para ver implantada en Asturias la famosa –y también algo polémica por el revuelo que suele generar en el sector– tasa turística. Este recargo, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, se aplicará en el Principado en base al alojamiento de todo tipo –desde cámpings hasta hoteles de cinco estrellas–, por un máximo de cinco noches en aquellos concejos que deseen aplicarlo de forma voluntaria y solo en verano (del 1 de junio al 30 de septiembre) y en el periodo de Semana Santa. Y no costará más de 3 euros por persona (los menores quedan excluidos, además de otros grupos sociales), siendo 50 céntimos lo mínimo a pagar. La orquilla se regula en función del tipo de estancia: el más barato, albergues o turismo rural.
Asturias es así la quinta comunidad de España tras Galicia –en cuya tasa se inspira la asturiana–, Euskadi –que la tiene en estudio–, Baleares y Cataluña en apostar por este modelo para ayudar económicamente a los ayuntamientos a costear los gastos que genera la presión turística en temporadas de alta afluencia. Será el Principado el que recaude el dinero, al igual que sucede con otros impuestos, que luego reembolosará íntegramente a los concejos.
Todo, en aras de asegurar que el crecimiento turístico siga por la senda de la «sostenibilidad y los visitantes se impliquen en el cuidado» del Paraíso Natural, en palabras de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, quien este viernes presentó la ley de tasa turística en compañía de la viceconsejera del ramo, Lara Martínez, y de la viceconsejera de Hacienda, Mar Salgado.
Tramitación
El texto saldrá ahora 10 días a exposición pública, para posteriormente ser remitido al Consejo de Gobierno, que deberá darle el visto bueno para enviarlo a la Junta General, donde será debatido entre los grupos para, posteriormente, aprobarlo si se da el caso. Algo, esto último, muy probable ya que la aplicación de una tasa turística en la región cuenta, a priori, con el visto bueno de los grupos de la izquierda, IU y la diputada Covadonga Tomé, que ven con buenos ojos el proyecto del PSOE. Toda esta tramitación que queda por delante sirve a Llamedo para aventurar que no será hasta la próxima Semana Santa, en 2027, cuando la tasa pueda ser realidad en aquellos concejos que sí lo soliciten.
La Vicepresidenta asturiana recalcó la necesidad de una tasa que ayude a los municipios a financiar los costes de la afluencia de visitantes y descartó, como temen los empresarios del sector, que pueda servir para ahuyentar al turista. Según Llamedo, el modelo que se aplicará en Asturias, muy similar al gallego, incorpora sugerencias de los ayuntamientos y también de la patronal, hasta ahora muy reticente a una tasa que tacha de «impuesto» al turismo. «No voy a hablar por ellos, pero nos hemos reunido en numerosas ocasiones y les hemos atendido en algunas propuestas. En otras comunidades fuciona y no hay problemas. No habrá menos turistas y sí mejores servicios», reseñó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Fernando Casanova, taxista asturiano que se ha sumado a Uber: 'Con la aplicación, en cinco días he hecho 46 carreras; mi gremio se equivoca al oponerse a la plataforma
- Fallece una mujer al caer con su furgoneta por un terraplén en Tineo: sus vecinos habían salido a buscarla al no saber nada de ella
- La tragedia de Vidalina, que se precipitó con su furgoneta cuando iba a pasar el día con su hija y su nieta en su pueblo de Tineo: 'Siempre colaboraba cuando se lo pedías
- Adiós a los sobres de plástico de azúcar y kétchup en bares y a los minichampús en hoteles: 'Tenemos que aplicar el sentido común, como hacemos en casa
- Alerta en los colegios asturianos: Educación se abre a suspender las clases en caso de temperaturas extremas
- Uber solo puede transportar viajeros entre las ciudades asturianas, pero no dentro de ellas, afirma el Principado
- Un conocido abogado asturiano, investigado en la nueva causa que golpea al PSOE por la trama de la 'fontanera' Leire Díez: 'Todo está en orden