"Somos la tercera universidad de España en obtención de fondos del extranjero": la respuesta del Rectorado de Oviedo tras los malos resultados en el ranking CyD

"No es algo que no preocupe ni condicione nuestra estrategia institucional", reconocieron en la Universidad de Oviedo nada más conocer los resultados del ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollado (CyD) que situaba a la institución académica en los puestos de cola en los indicadores de rendimiento del alumnado frente al liderazgo de las universidades de de Navarra, Carlos III de Madrid, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, y Autónoma de Madrid en esta clasificación. Pero veinticuatro horas después, la institución académica hacía una lectura más en profundidad de ese ranking. "El tiempo que tarda el alumnado en titularse no es ' per se' malo", subrayó el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López Muñiz antes de poner sobre la mesa una lectura más amable de ese ranking. "Ocupamos el tercer puesto de la universidad española en obtención de fondos extranjeros", apostilló el responsable académico. Y abundó: "Estamos entre los 13 primeros en titulaciones extranjeras y entre los 25 primeros en publicaciones realizadas con la empresa".

"Aprenderemos de los errores y corregiremos", apostilló el vicerrector de Estudiantes en su lectura de los resultados y profundizando así en las posibilidades de "margen de mejora" de las que habían hablado el día anterior en la Universidad.

Catedráticos jubilados y exrectores de la institución académica consideran, no obstante, la posición de la Universidad de Oviedo y las cifras que arroja el ranking como "demoledoras" para la institución académica. Reconocen que si bien no deben convertirse en una obsesión "han venido para quedarse y la gente los consulta", por su carácter de consulta para quienes se encuentran en la circunstancia de elegir estudios superiores.

Para el Rectorado, la lectura de ese ranking que sitúa en los puestos medios de la tabla la orientación internacional de los estudios junto con el volumen de investigación que se realiza. También ocupa puestos medios la Universidad de Oviedo en el conjunto del sistema público español en el desarrollo de patentes y creación de spin-offs.

Fuentes consultadas por este diario aseguran que Asturias acusa "fallos" en los estudios de grado en el sentido de que "no se cuida el talento humano". "Y el talante", apostillan.

Movilidad

Mejor parados salen los estudiantes de grado en las tasas de movilidad, a la altura de universidades como la Carlos III y la Autónoma, ambas de Madrid y la primera de ellas más de moda que nunca desde que se conoció que la Princesa Leonor estudiará en su campus de Getafe el próximo año.

El ranking online de universidades que orienta a los estudiantes para escoger universidad y ámbito de estudios, el de la Fundación Conocimiento y Desarrollado (CyD), dio a conocer este miércoles que junto a las universidades de Navarra, Carlos III de Madrid, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Autónoma de Madrid, ocupan los primeros puestos del país en indicadores de rendimiento del alumnado la Ramon Llull, la Internacional de Cataluña, la de Barcelona, la Politécnica de Cataluña, la Pontificia de Comillas, València- Estudi General y la Rovira i Virgili.

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El ranking CYD, que presenta resultados de 84 universidades, 31 ámbitos de conocimiento y 3.909 titulaciones, ordena así los diez mejores campus del país. Respecto a las comunidades autónomas, aquellas que obtienen el número más elevado de indicadores de mayor rendimiento según esta clasificación son, por orden, Navarra, Cataluña y País Vasco