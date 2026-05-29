La UE pone el foco en la "complejidad" de los anchos de vía de la alta velocidad asturiana

El coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, que estuvo de visita en Asturias esta semana, ha puesto el foco en una problemática histórica de la región: la "compleja", así la definen fuentes oficiales de su equipo, "cuestión de la interoperabilidad de los anchos ferroviarios". Fuentes comunitarias consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, que hacen balance de la corta estancia de Bausch en El Musel (Gijón), aseguran que "dado que la Variante de Pajares ya está equipada con un sistema de tercer carril, surge la pregunta de si esta solución (el triple hilo) podría extenderse algún día hasta Gijón".

De este modo, el máximo responsable comunitario del Corredor Atlántico hace hincapié en los distintos anchos de vía presentes en la región. Mientras la mayor parte de las líneas de alta velocidad del país utilizan el ancho estándar o europeo, el mismo que emplea la práctica totalidad de Europa, la red ferroviaria asturiana sigue funcionando principalmente con ancho ibérico, el tradicional de España y Portugal. También para el transporte de mercancías, una prioridad absoluta para Asturias. Esta diferencia obliga a recurrir a soluciones técnicas específicas, como cambiadores de ancho o vías de ancho mixto, para garantizar la conexión de Asturias con el resto de la red de alta velocidad.

Los trenes de alta velocidad, capaces de pasar de un ancho a otro, utilizan el ancho estándar a partir de León cuando circulan en dirección a Madrid. En sentido inverso, el ancho europeo finaliza en León. Está pendiente, en cualquier caso, el tramo León-La Robla, actualmente en renovación y que debería incluir ese triple hilo.

La Variante de Pajares se construyó con una de sus dos vías de ancho mixto o triple hilo, que permite la circulación tanto de trenes de ancho ibérico como europeo. La otra se ejecutó en ancho convencional, aunque con la denominada traviesa polivalente, que permitiría su conversión al ancho europeo en el futuro.

El denominado triple hilo consiste en instalar un tercer carril en la vía para que puedan circular trenes de ancho ibérico y de ancho europeo. De este modo, una misma infraestructura puede ser utilizada por trenes de distintos tipos sin necesidad de construir vías separadas para cada ancho.

La UE, tras ver de primera mano los proyectos relacionados con el Corredor en Asturias, pone así el foco en la conveniencia de extender ese triple hilo, que actualmente recorre la Variante de Pajares pero finaliza en Pola de Lena, donde concluye la alta velocidad propiamente dicha, hasta las principales ciudades asturianas. De momento, el Ministerio de Transportes, responsable de planificar y ejecutar las obras, tiene en marcha una renovación integral de la línea entre Pola de Lena y Gijón que permitirá aumentar la velocidad de circulación, ya que en la actualidad convoyes preparados para alcanzar los 300 kilómetros por hora apenas superan los 90 en algunos tramos.

Por ahora no existe intención ni previsión de acometer una actuación de la envergadura necesaria para implantar el triple hilo. El comisionado del Gobierno central para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, afirmó en su día en Oviedo que "no es obligatorio el ancho internacional en las vías y que, además, nada tenía que ver con la velocidad". En Galicia, en cambio, hay en este momento un debate abierto sobre la necesidad de hacer una migración de ancho ibérico a europeo. Según Transportes, ese rondaría los 200 millones de euros. El Gobierno central, antes del 18 de julio, tiene que presentar un estudio sobre lo adecuado, o no, de la implantación del ancho internacional. Depende del Estado, no de la UE.

Las oportunidades de la Variante

La visita del coordinador europeo, que se reunió en El Musel con Alejandro Calvo, consejero de Movilidad; Nieves Roqueñí, presidenta del puerto gijonés; y Santiago Rodríguez, presidente del puerto de Avilés, también sirvió para analizar las "oportunidades generadas" por la Variante de Pajares. "Gracias a esta nueva infraestructura, Asturias dispone ahora de una conexión ferroviaria directa con Madrid en tan solo tres horas, lo que supone un auténtico cambio de paradigma tanto para el transporte de mercancías como para el de pasajeros", indicaron fuentes del equipo de Bausch sobre una visita en la que también participó Gesine Meissner, coordinadora del Espacio Marítimo Europeo.

"También hablamos de la importancia de reactivar una conexión de las Autopistas del Mar con Nantes-Saint-Nazaire. Un proyecto de este tipo podría favorecer de manera significativa el trasvase modal a lo largo del Corredor Atlántico, reduciendo el número de camiones que atraviesan las zonas fronterizas. Se trata de una cuestión que podría seguir debatiéndose con las distintas regiones del corredor", aseguraron las mismas fuentes.

Sobre Zalia, desde la UE se apunta que "desempeña un papel importante en el fortalecimiento del transporte intermodal".