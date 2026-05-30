Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 30 de mayo de 2026

Oviedo

«Folclore en la Calle» en Oviedo

El programa municipal «Folclore en la Calle» lleva actuaciones de música y baile tradicional a distintos puntos de la ciudad. Entre las 11.30 y las 14.30, la Agrupación Folclórica A Media Legua actuará en el Mercado de La Corredoria, mientras que el grupo de baile tradicional del Centro Asturiano ofrecerá una exhibición en el casco antiguo.

Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19.30 horas.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

La Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple con una jornada de actividades para visibilizar esta enfermedad neurodegenerativa y apoyar a las personas afectadas. El programa incluye una masterclass de zumba de 11.30 a 12.30 horas, actividades de la Legión 501 de 12.00 a 13.30 horas, el «Reto por la EM» y talleres infantiles desde las 12.30 horas, la lectura de un manifiesto a las 13.00 horas y una masterclass de baile latino de 18.00 a 19.00 horas. Además, por la noche, el Ayuntamiento de Oviedo iluminará de color naranja la fachada del Teatro Campoamor.

Concierto benéfico en la Catedral

La Catedral de Oviedo acoge a las 20.00 horas el concierto benéfico «5 años haciendo que la música suene a esperanza», organizado por RenHacer, Festival Musikaldia y Fundación Columbus, con la participación del Orfeón Donostiarra, dirigido por José Antonio Sainz Alfaro, y el organista Ignacio Arakistain. Previamente, a las 19.15 horas, tendrá lugar un acto en la plaza de Alfonso II el Casto con la participación de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.

Escuela de Sostenibilidad

La Escuela de Sostenibilidad participa en la edición de mayo del Mercado Artesano y Ecológico, en la plaza de Porlier, con actividades divulgativas y talleres infantiles. A las 12.00 horas se celebrará la cata de agua a ciegas «Agua con origen. De la sierra a tu grifo», centrada en el origen y la calidad del agua de consumo en Oviedo. Además, de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas se desarrollarán los juegos y talleres infantiles «Guardianes de la biodiversidad».

Banda de Música Ciudad de Oviedo

La Banda de Música Ciudad de Oviedo ofrece un concierto enmarcado en el ciclo «Música en la calle» a las 13.00 horas en la plaza Longoria Carbajal..

Recital de poesía colombiana

La Biblioteca José Mª Laso Prieto, en Ventanielles, acoge a las 18.00 horas un recital de poesía colombiana con intermedios musicales, con la participación de Joaquín A. Mejía Fontalvo y la arpista Mirian del Río. La entrada es libre hasta completar aforo.

Auditorio Píncipe Felipe

El Auditorio Príncipe Felipe acoge el espectáculo «13 Reyes. El Camino Primitivo. Episodio II», con música del compositor Yónatan Sánchez Santianes y dirección de Iñaki Sánchez Santianes. El evento reúne a la Banda de Gaitas La Laguna del Torollu y la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres, junto a colaboraciones de la Coral Cantares, la Capilla Polifónica Palacio de Meres, la Escuela Gaudiosa de Esgrima Histórica, el Grupo Folclórico Trebeyu, Inés Cortés y Celso Fernández. La propuesta, que forma parte de la saga musical sobre la monarquía asturiana, ofrece entrada libre hasta completar aforo.

Teatro Casino de Trubia

El Teatro Casino de Trubia acoge la programación «Cultura off - Zarzuela en el concejo», con la participación del Coro Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo y la Academia Coral Sequentia. La entrada es libre hasta completar aforo.

Teatro Filarmónica

El Teatro Filarmónica acoge a las 19.00 horas la representación de «Matadero», a cargo de la compañía Norbayu Teatro, con una duración de 75 minutos y dirigida a público adulto. La obra, del dramaturgo asturiano Diego Lombardía, plantea una crítica a la explotación laboral, la corrupción y la impunidad a través de una trama de alta tensión. Las localidades tienen un precio de 10 y 8 euros.

Exposición en Villa Magdalena

El Centro Social Villa Magdalena acoge del 22 al 31 de mayo de 2026 la exposición «Florecer despacio», de la artista Karina Orlova (Orikey), una muestra inspirada en la naturaleza asturiana y en la necesidad de detenerse, bajar el ritmo y reconectar con uno mismo. Las obras encuentran su inspiración en el océano, la luz, la niebla y la diversidad de la flora de Asturias. A través del color, la luz y el movimiento de las formas, la artista construye una serie de piezas que transitan entre la abstracción y las formas naturales, dejando espacio para las emociones y las interpretaciones personales de cada espectador.

Exposición fotográfica «Benisesas»

El Centro Social Buenavista acoge del 15 de mayo al 7 de junio la exposición fotográfica “Beninesas. El papel de la mujer en Benín”, una muestra compuesta por 24 fotografías que retratan escenas cotidianas de la vida diaria de las mujeres en este país africano.

Exposición de Toño Velasco

La Casa Rosa (Cardenal Inguanzo 2, Oviedo) acoge hasta el 7 de junio la exposición «Odio los bodegones», una propuesta artística de Toño Velasco que invita a reconsiderar uno de los géneros más clásicos de la historia del arte desde una mirada personal, libre y contemporánea. El título de la muestra, inspirado en la canción «Odio los pasodobles» del grupo Ilegales, funciona como una declaración de intenciones que oscila entre la ironía y el homenaje. Lejos de rechazar el bodegón, Velasco lo convierte en un espacio de experimentación donde conviven lo nuevo y lo viejo, el orden y el caos. Se puede visitar los jueves, de 17.00 a 22.30 horas, viernes de 17.00 a 0.00 horas, sábados de 13.00 a 0.00 horas y domingos de 12.00 a 20.00 horas.

Gijón

Teatro en Gijón

Hoy llega al Jovellanos la obra «Gigante», de Mark Rosenblatt, con el protagonismo de José María Pou. Dirigida por Josep María Mestres e inspirada en hechos reales, la obra de Mark Rosenblatt ofrece un retrato poliédrico de un literato terriblemente carismático, el famoso escritor inglés Roald Dahl. Comienzo a las 20.30 horas.

Juegos en Roces

Con motivo del Día Mundial del Juego y bajo el lema «Aquí jugamos todas / Equí xugamos todes», hoy en el barrio de Roces se van a llevar a cabo muchas actividades a las que podrán acceder todos los interesados. La cita erá de 12:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:30 en Roces, en el Parque Salvador Allende y esta vez, además de las zonas de juego estará el Grupo Deportivo 6 Conceyos, la Federación de Ajedrez, el Pingüino Jugón , o la Asociación La Caracola.

Iglesia de Fátima

Hoy sábado, a las 21.00 horas, en la iglesia de Fátima de La Calzada actuará la Coral Amanecer, dirigida por Facundo Artime. La entrada es libre.

Sala Albéniz

La formación «Regreso a los 80» dedica hoy en el Albéniz una noche de homenaje al mejor pop en español. Será a partir de medianoche.

Escuela de Comercio

Desde las 9.30 horas se celebra en el Escuela de Comercio la VII Edición Datathon Merkle, con el apoyo de Gijón Impulsa. Este año, el Real Sporting de Gijón será quien plantee el desafío, llevando los datos al terreno de juego con un desafío basado en casos reales. Los participantes analizarán cómo distintos factores impactan en el negocio, las ventas y la asistencia en torno a los partidos disputados en El Molinón. Merkle Datathon es una competición dirigida a jóvenes mayores de 16 años apasionados por los datos y los retos en equipo.

Librería café La Revoltosa

Hoy sábado, a las 19.30 horas, Carolina Bracco presenta su obra «Cine y género en el mundo árabe», un relato del cine árabe desde sus inicios hasta la actualidad, facilitando al lector no familiarizado con la cultura árabe el contexto político y social. Carolina Bracco es profesora e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo se centra en el cine árabe, los estudios de género y feminismos, con especial énfasis en Palestina.

Pumarín Gijón Sur

«Leyendas de pasión» es el título del concierto que ofrece hoy, a las 19.00 horas, la Banda Sinfónica de Gijón en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur, con entrada libre hasta completar aforo. Bajo la dirección de Iván Arboleya Montes, la música de cine será la protagonista.

Pumarín Gijón Sur-El Huerto

El festival Brotes_lab de danza, que ha llegado a su 12ª edición, vuelve a tener hoy citas en el espacio exterior del Centro Municipal de Pumarín. La compañía asturiana Meraki pone en escena «Recreo» a las 19.00 horas. Y el colctivo gallego Glovo hace lo propio con «Trïade» a las 19.30 horas. Una hora después, a las 20.30 horas, en un programa compartido, el mismo colectivo gallego estará en el Espacio Escénico de El Huerto con «Alleo», junto con los catalanes The Concept con «El peso del último abrazo» y la asturiana Silvia Bango con «Argile». Tras las sesiones habrá encuentro con los bailarines. Además, a las 19.45 horas, Lucas García y Ana Lola Cosín (Meraki Cía) comentarán en El Huerto su propuesta de «Recreo, la danza como espacio de juego».

Agrupación Artística Gijonesa

El dúo La Cigarra actúa a las 19.00 horas en la Agrupación Artística Gijonesa (calle Severo Ochoa 20).

Antiguo Instituto

Hoy sábado, a las 19.00 horas, en la sala de conferencias tendrá lugar una mesa redonda titulada «Actualidad y retos de la composición coral», con participación de Julio Domínguez Rodríguez, Mar Norlander, Jorge Costas Miguélez, Marco A. García de Paz, Rubén García Martín e Iván Carriedo Martín. La cita es abierta a la participación del público y está organizada por el Ensamble Vocal Gijón.

Paraninfo de la Laboral

Dentro de la programación de Laboral Cinemateca hoy se proyecta, a las 19.00 la película inglesa del 2025, «La cronología del agua», dirigida por Kristen Stewart. Una adaptación del exitoso libro autobiográfico de Lidia Yuknavitch, que explora cómo el trauma puede transformarse en arte. Será proyección en Versión Original Subtitulada y no recomendada para menores de 18 años.

Sede de la CNT

Hoy sábado está programado un taller de danzas del mundo a las 18.30 horas.

Centro Municipal de El Llano

Durante todo el día tendrá lugar en El Llano una jornada en torno al tema «Adolescencia en el algoritmo, ¿qué lazos crea?». La actividad está organizada por el Foro Psicoanalítico de Asturias, con entrada libre hasta completar aforo. A las 17.00 horas la jornada será abierta a público general donde habrá una mesa redonda con representantes de diferentes asociaciones vinculadas a la salud en la adolescencia y adolescentes que abordarán el tema de la incidencia de las redes.

Laboral Ciudad de la Cultura

Impartido por la actriz y bailarina Izar Gayo (Escena Vertiente), hoy de 17.00 a 18.30 horas, en la Laboral, se ofrece un taller para familias con menores a partir de 7 años titulado «Xiringandome». Para recordar en familia pasos de los bailes más populares del folclore asturiano, para luego revisarlos desde las herramientas de creación contemporánea y transformarlos a través del juego.

Gijón Arena

En el Gijón Arena, en la plaza de toros de El Bibio, hoy y mañana el espectáculo lleva por título «Gentío Rociero».

Monte Deva

Organizado por la Concejalía Medio Ambiente y Sostenibilidad, hoy en el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva se ofrece un taller gratuito que lleva por título «Hoteles de insectos», para aprender cómo se puede ayudar a los polinizadores. Será de 11.00 a 12.30 horas.

Jardín Botánico

Hoy en el Botánico de Gijón se ha programado un taller para adultos: «Tomates ecológicos, de la semilla a la mesa». Será de 11:00 a 14:00 horas, impartido por María Cabal de Biohuerting. Un taller para aprender a cultivar tomates sin productos químicos sintéticos, aprovechando al máximo los recursos naturales disponibles.

Galería Gema Llamazares

En la galería de la calle Instituto 23 hoy se inaugura la exposición de la madrileña Ruth Quirce, «Aplazar la fragilidad». Una muestra, la primera de la autora en la región, donde reflexiona sobre la vulnerabilidad contemporánea y las contradicciones inherentes a la idea de progreso. Será a las 12.30 horas. La exposición se mantendrá hasta el 15 de julio.

Espacio Líquido

La galería Espacio Líquido (Jacobo Olañeta 5) inaugura hoy la exposición «El velo y la forma», con la participación de los artistas Chechu Álava, Alberto Ámez, Breza Cecchini y Juan Fernández Álava. Se podrán ver las obras hasta el 16 de agosto._El horario de apertura es de 11.00 a 14.00 horas los sábados, y los miércoles y viernes de 17.30 a 20.30 horas.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Fundación Alvargonzález

«Afición tardía» es el título de la exposición de pintura que se ha inaugurado en la sala de arte de la Fundación Alvargonzález, con obras de Lourdes Gómez Mariño, gallega afincada en Gijón que en el título refleja su realidad de una vocación pictórica que empezó a desplegar cumplidos los 50 años. La muestra puede verse hasta el 12 de junio, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 horas, y de 18.00 a 20.30 horas. Hoy sábado puede verse de 12.00 a 13.30 horas (domingos y festivos, cerrado).

Antiguo Instituto

El grupo de Alcohólicos Anónimos de Gijón organiza hoy una charla informativa en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, a las 18.00 horas, que lleva por título «Caminando en sobriedad». La entrada es libre.

Avilés y comarca

Teatro en el Palacio Valdés

El coliseo avilesino acoge a las 20.00 horas «Las amargas lágrimas de Petra von Kant», de Rainer Werner Fassbinder, en versión y dirección de Rakel Camacho. Actúan Ana Torrent, Rebeca Matellán, Maribel Vitar, Julia Monje y María Luisa San José. Entradas: de 14 a 24 euros.

Ruta del río avilesino

La asociación Alfoz de Gauzón organiza a las 12.00 horas la ruta histórica «El Tuluergo», un recorrido gratuito de dos kilómetros por el cauce del río de la villa. La salida será desde la confluencia de las calles Isabel Oyarzábal y María Lejárraga y requiere reserva previa.

Tapas en el Carbayedo

El barrio avilesino celebra hasta el 7 de junio la III CarbaTapa, organizada por la asociación Disfruta Carbayedo. Nueve establecimientos participan con sus elaboraciones, que podrán degustarse en el horario fijado por cada local. Habrá votación popular y sorteo de regalos.

Taller de pumptrack

La pista de Villalegre acoge de 11.00 a 13.00 horas la última sesión del segundo bloque de talleres de pumptrack para jóvenes de entre 12 y 16 años. La actividad es gratuita, no requiere inscripción previa y estará centrada en la carrera y la competición.

Ocio juvenil en Avilés

El programa «Hoy se sale» propone de 17.00 a 21.00 horas, en el Local Social Abierto de la calle José Cueto, un torneo de «Mario Kart» para público de 12 a 16 años, además de juegos de mesa y otras actividades gratuitas.

Espacio joven en Avilés

El programa «La Nave» ofrece actividades de ocio y cultura para jóvenes en el Edificio Fuero. Además del espacio abierto, disponible de 18.00 a 22.00 horas, se desarrollan propuestas participativas y de encuentro dinamizadas por la asociación juvenil EÓN.

Exposición fotográfica de la Asturias franquista

El Palacio de Valdecarzana acoge del 9 al 31 de mayo la exposición «Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista», organizada por la fundación Juan Muñiz Zapico con fondos del Muséu del Pueblu d’Asturies. Una muestra que recoge 58 paneles en los que se reproducen 54 fotografías de la Asturias franquista y cuatro textos de carácter contextualizador y explicativo. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

Presentación en Mieres del libro «El motor de la historia», de Rafa R. Valdés

Las jornadas Borrina y Orbayu continúan este sábado 30 de mayo en Mieres con la presentación de «El motor de la historia», el nuevo libro de Rafa R. Valdés. La obra recopila textos publicados entre 2004 y 2024 y propone un recorrido por dos décadas de divulgación, investigación y reflexión sobre la historia contemporánea de Asturias desde una mirada crítica y comprometida con la memoria colectiva. El acto se celebrará a las 19.00 horas en La Llocura Librería-Café y contará con una conversación entre el autor y Carlos Barrio sobre historia, cultura y sociedad asturiana. La programación incluirá también una actividad matinal. A las 11.00 horas partirá desde la Plaza del Carmen de La Villa una ruta guiada por el casco antiguo de Mieres en la que se mostrarán yacimientos arqueológicos, además de abordar curiosidades e hipótesis sobre la evolución histórica del municipio.

«Sonata berlinesa», exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta hoy 29 de mayo la exposición «Sonata berlinesa», con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a acoger una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. «La revuelta y la nieve» estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Centro

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza a las 11.00 horas una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón y el itinerario «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Exposición en el Museo del Oriente,en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Occidente

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Mercado en Cangas del Narcea

La villa canguesa celebra su tradicional mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.

Exposición en Navia

Noticias relacionadas

El Espacio Cultural Liceo de Navia acoge hasta hoy, 30 de mayo, la exposición «Fin del naufragio», del artista argentino Salvador de la Vallina, en la que presenta una serie de esculturas nacidas de la interacción directa con maderas arrastradas por el mar Cantábrico tras las tormentas. La muestra puede visitarse de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.30 a 13.30 horas.