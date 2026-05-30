Los Bomberos del SEPA salieron en abril a 348 incendios forestales y 50 rescates

La Sala del 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recibió un total de 56.122 llamadas el pasado mes de abril. La media diaria de llamadas fue de 1.871. La mayor parte, en concreto 39.618, fueron de emergencia, es decir, relacionadas con algún incidente. Además, se contabilizaron 2.344 llamadas informativas y 1.992 llamadas de trabajo.

Todas estas llamadas al 112 Asturias derivaron en la apertura de 23.143 incidentes que requirieron la movilización de algún tipo de recurso. En su mayor parte, 17.331 se correspondieron con la categoría de atención sanitaria. También se registraron, entre otros, 3.158 incidentes relacionados con la seguridad ciudadana y seguridad vial y 633 accidentes de tráfico. La media diaria fue de 771 incidentes.

Salidas de Bomberos del SEPA

Respecto a la actividad de la red de parques de Bomberos del SEPA, hay que señalar que, durante el pasado mes de abril, realizaron un total de 841 salidas a distintas intervenciones, 454 para incendios, de las cuales 348 salidas fueron para incendios forestales y 106 para incendios urbanos. Entre otras, también se realizaron 50 salidas para rescates, 65 para rastreos y 25 para accidentes de tráfico. Además, se contabilizaron 80 salidas para retiradas de elementos peligrosos.

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Bomberos del SEPA cuenta con 19 parques de bomberos distribuidos por toda la región que trabajan en red bajo un criterio de funcionalidad, es decir, garantizar la mayor rapidez y eficacia posible en cualquier punto de Asturias. El organismo autónomo también dispone de tres helicópteros, uno de ellos medicalizado, para atender las emergencias que puedan surgir en todo el territorio y otros dos multifunción, destinados, fundamentalmente, para extinción de incendios forestales.