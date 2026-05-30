¿Están los colegios asturianos preparados para las olas de calor?: "Los centros son muy antiguos y hace falta un plan"

Los colegios e institutos asturianos no están preparados para episodios de altas temperaturas como los vividos estos días en Asturias, que provocaron el cierre de un centro de Turón y otro de Trubia. Esa es la opinión unánime de los representantes sindicales de educación, que también reconocen la “responsabilidad” de los centros que tuvieron que cerrar debido al calor.

Un termómetro en el IES Monte Naranco, de Oviedo / LNE

“No estamos preparados ni para episodios de altas temperaturas ni para episodios de bajas temperaturas. Solo una minoría de centros construidos en los últimos años, de acuerdo con el nuevo Código Técnico de la Edificación, cumplen los requisitos para hacer frente a episodios climáticos extremos”, destaca Borja Llorente, de Comisiones Obreras (CC OO), que tiene claro el motivo de esta problemática.

Un termómetro en el colegio de Versalles de Avilés / LNE

Dos décadas de deterioro

“Llevamos dos décadas con la implementación de las conocidas políticas de austeridad, que hacen que se reduzca el gasto público para poder reducir la presión fiscal, y existe un paulatino deterioro de las infraestructuras de los servicios públicos. En el caso de la enseñanza, además, se da la paradoja de que una parte importante de los centros, los colegios, dependen de los ayuntamientos en lo que respecta al mantenimiento, mientras que los institutos son competencia del Principado. Eso hace que muchos ayuntamientos, debido a la aplicación de las políticas de estabilidad presupuestaria, tengan muy poca capacidad económica para afrontar las inversiones necesarias para hacer frente al deterioro de estas infraestructuras y ponerse al día”, destaca.

Llorente indica además que hay un “incumplimiento” de la normativa ya que, según señala, en los colegios e institutos no está tramitado el certificado de eficiencia energética. “La Administración no tiene un plan para afrontar todo esto y esa es la clave. Es mucho dinero, porque hablamos de 360 centros, pero hay que hacerlo, porque los episodios de frío y calor vienen para quedarse”, destaca.

Un termómetro en la Escuela Infantil de El Rubín / LNE

La temperatura máxima legal en los centros es de 27 grados y Llorente asegura que tienen acreditado que ese umbral se superaba en muchos colegios. Además, valora positivamente el protocolo que publicó la Consejería de Educación, que había reclamado CC OO.

“La infraestructura no está preparada porque históricamente es una situación que no es propia de la región. Es importante recoger datos objetivos y detectar qué centros están sufriendo esta situación de manera concreta para adoptar medidas adaptadas a cada caso particular”, indica Mariela Fernández, representante de ANPE.

Un termómetro en el IES Monte Naranco, de Oviedo / LNE

“La administración dio la posibilidad del cierre de los centros como medida ante esta situación de calor excepcional y los equipos directivos de Turón y Trubia adoptaron esa medida en un impecable ejercicio de sus funciones para garantizar el bienestar de alumnado y profesorado”, concreta.

“Llevamos meses denunciando el mal estado de los centros en Asturias. Están en un estado penoso y cuando llegan estos episodios demuestran que edificios de los años 70 y 80 no están preparados. Y los más modernos casi están peor que los más antiguos”, destaca Jorge Caro, de CSIF.

Un termómetro esta semana en el IES Pando, de Oviedo / LNE

“Es necesario un plan calendarizado para todos los centros asturianos y un aporte anual de al menos 20 o 25 millones de euros para diferentes arreglos. Hay muchísimos desperfectos”, clama.

Un termómetro, ayer en el colegio Germán Fernandez Ramos de Oviedo / LNE

El protocolo y la responsabilidad de las direcciones

Miguel Laria, de Suatea, se muestra crítico. “No puede ser que el confort térmico dependa de la suerte, de la orientación del aula o, en episodios de frío, de que una caldera aguante una semana más. Existe normativa suficiente, incluso con rango de ley, y en cualquier caso es muy grave que no se esté cumpliendo”, opina.

Laria valora positivamente las medidas adoptadas por la Consejería, aunque apunta que el protocolo “no deja de ser una manera de trasladar la responsabilidad a las direcciones, que, en general, están sobrepasadas por la carga burocrática”.

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Un termómetro, esta semana en el colegio Baudilio Arce, en Oviedo / LNE

"Hemos exigido un plan de inversiones plurianual en las infraestructuras de los centros educativos a través de los Comités de Seguridad y Salud Laboral. Si en los centros educativos no se cuenta con unas condiciones mínimas medioambientales estamos ante un incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales. Hasta la fecha poco o nada se ha hecho. Falta en los centros un protocolo de actuación ante situaciones meteorológicas adversas", destaca Cristobal Puente, de UGT, que asegura que llevan "años denunciando esta situación".