Un concejo saturado de suciedad

El PSOE de Mieres condena el modelo de recogida de residuos impulsado por el alcalde, Manuel Ángel Álvarez, al considerar que está degradando la imagen del municipio, empeorando la salubridad y perjudicando a la actividad económica local. Según los socialistas, la gestión de las basuras se ha convertido en una crisis marcada por el abandono, los malos olores y el impacto negativo en las calles.

Uno de los principales problemas que se señala es la eliminación de la recogida de vidrio puerta a puerta para bares y restaurantes. Esta medida obliga a los hosteleros a trasladar las botellas hasta los contenedores públicos, lo que provoca la saturación de recipientes y la acumulación de basura junto a terrazas y zonas comerciales. El PSOE sostiene que la proliferación de contenedores fijos deteriora la estética urbana, perjudica al comercio y ofrece una mala imagen a vecinos y turistas.

El PSOE de Mieres denuncia que los contenedores ocupan espacio peatonal y dificultan el tránsito de personas mayores, familias con carritos y ciudadanos con movilidad reducida, además de reducir la visibilidad en algunos cruces. También alerta de problemas de limpieza y mantenimiento en los contenedores subterráneos y de vidrio, así como de continuos desbordamientos y malos olores.

Los socialistas consideran especialmente grave que esta situación se produzca en un municipio con una elevada presión fiscal, donde vecinos y comerciantes pagan tasas de basura para recibir un servicio eficaz y de calidad. Por ello, reclaman un cambio radical del sistema actual y acusan al gobierno municipal de no haber sido capaz de solucionar los problemas existentes, sino de agravarlos con la instalación de nuevos contenedores. Ante esta situación, el proponen un plan de choque para cambiar el actual modelo y recuperar la recogida por cubos adaptada a la normativa de reciclaje. Su objetivo es recuperar la limpieza, la accesibilidad y el orden urbano, además de favorecer el consumo local y evitar que el actual sistema siga perjudicando la actividad económica y la imagen de Mieres.

El "urbanismo de hormigón" de IU hace un horno de las nuevas calles peatonales

El PSOE de Mieres denuncia situación de desatención climática que sufren los vecinos debido al nefasto diseño de las recientes peatonalizaciones de las calles Escuela de Capataces y 12 de Octubre. La intervención ejecutada por el Gobierno local de IU ha sustituido el asfalto por una inmensa explanada de hormigón, creando un entorno hostil que se vuelve inhabitable con las altas temperaturas.

Es una temeridad urbanística que, en plenas jornadas de calor, el centro carezca del más mínimo espacio de sombra. El equipo de Gobierno ha pretendido camuflar esta desastrosa planificación con grandes maceteros de hormigón y simples arbustos decorativos, una medida ridícula que no protege a los viandantes del sol directo. El resultado es que estas calles céntricas se han transformado en peligrosas islas de calor que irradian temperaturas insoportables.

Calle 12 de octubre, en Mieres / Cedida a LNE

Es intolerable que se gaste dinero público en reformas que expulsan a los ciudadanos de los espacios públicos durante las horas del día. El "pasotismo" del Ejecutivo de IU es total: han diseñado un modelo urbano gris y asfixiante que da la espalda por completo al bienestar y a la salud de los vecinos y vecinas.

Menos baches, más gestión: soluciones para las calles y carreteras de Mieres

La desidia y la falta de mantenimiento institucional están provocando una degradación intolerable en las infraestructuras del concejo mierense, según el PSOE. El partido denuncia el deterioro sistemático de los viales.

Desde el PSOE de Mieres se considera inadmisible que los vecinos y vecinas se vean obligados a transitar a diario por calzadas llenas de baches, caminos impracticables y entornos inseguros. Lo más grave es la complicidad del silencio: ell Gobierno de IU es plenamente consciente de este escenario; así lo admiten. Su respuesta es la más absoluta nada.

Hundimiento en Canga Fondera / Cedida a LNE

Es urgente intervenir de forma inmediata en puntos críticos como el camino de Canga Fondera, una vía que lleva años hundiéndose de forma peligrosa y que carece de quitamiedos frente al desnivel lateral, poniendo en riesgo la integridad de quienes lo transitan.

El pasotismo crónico de este Ejecutivo local ante los problemas cotidianos de la ciudadanía roza la negligencia. Esta política de parches tardíos e insuficientes no solo es ineficaz, sino que dispara los costes económicos de las futuras reparaciones. Mieres no puede esperar más. Los vecinos y vecinas de este concejo cumplen rigurosamente con sus obligaciones fiscales y tienen el derecho legítimo de exigir servicios públicos de calidad. Basta de abandono.