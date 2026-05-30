Los concejos asturianos libres de viviendas de uso turístico disfrutan de un urbanismo "más natural y normal", y reciben nuevos habitantes, sostienen los regidores

Hay 22 concejos en Asturias que carecen de las llamadas viviendas de uso turístico, que tanto están tensionando el acceso a un techo en algunas zonas del país. Eso está permitiendo que el crecimiento urbanístico en estos concejos sea mucho más tranquilo, pero aún así apreciable, ya que están llegando a esos municipios personas de otras regiones del país (Mallorca, Madrid, Alicante) y también de fuera de España, tanto europeos como hispanoamericanos, lo que les hace protagonistas de la Asturias que ha alzanzado un millón y pico de habitantes.

El concejo de Illas es uno de los que carece de viviendas de uso turístico, aunque sí dispone de casas rurales y de tres o cuatro "viviendas vacaciones" (de las que se alquilan al completo), asegún indica el alcalde Alberto Tirador. El regidor resalta que Illas optó por un crecimiento urbanístico "normal", de forma que "los pueblos se fuesen desarrollando como siempre, facilitando suelo y parcelas conforme a las necesidades". Y "da resultados". Illas es un concejo de viviendas unifamiliares y aisladas. "Tenemos seis o siete en construcción. No tenemos segunda residencia. No hay gente que se venga de vacaciones, no se puede comparar con entornos más urbanos", añade Tirador.

"Antes era normal que viniera a vivir a Illas gente de la comarca avilesina (Corvera, Castrillón, Avilés). Ahora los perfiles son otros: de otras comunidades, de otros países. Así que tenemos perfiles de gente muy diferente, gente que huye de sitios muy turísticos, como puede ser Palma de Mallorca o Alicante, que están agobiados, o gente que viene de otros países porque le encaja este en su modelo, gente que teletrabaja", explica el regidor.

Grandas de Salime es otro concejo sin las denostadas viviendas de uso turístico. De nuevo estamos ante un municipio donde no es difícil instalarse, siempre y cuando se tenga trabajo o se disponga de medios. Carlos García Díez, alcalde en funciones, reslata que, "ahora mismo tenemos dos viviendas de Vipasa disponibles. En los pueblos hay muchas viviendas, pero la gente prefiere vivir en la villa, donde hay menos". El regidor asegura que "últimamente vino mucha gente de otros países, se está instalando gente, hay más censados que en las últimas elecciones". El único problema, añade, es que "no hay mucho trabajo".

Es el mismo problema de otro concejo, Peñamellera Alta, donde tampoco viviendas de uso turístico. Su alcalde, José Antonio Roque, asegura que "ahora mismo no hay nada de alquiler y lo que hay se está vendiendo todo. Si alguien quisiese instalarse en el concejo, lo tendría difícil, porque además es un concejo pequeño y no hay mucho trabajo".

Según el regidor, todo lo que se pone a la venta, se vende. "Compran sobre todo personas de fuera, de las islas, de Madrid", indica. Son lo que hacen que la población del concejo, por lo menos, se mantenga. Y añade el alcalde: "La gente va falleciendo, pero los herederos van vendiendo las viviendas vacías. Es un concejo muy bien comunicado. Compra las viviendas gente con vistas a su jubilación, como segunda residencia".

Las Regueras también se libra de las viviendas de uso turístico. Y como el resto disfruta de un crecimiento urbanístico natural, nada agobiante. Su alcaldesa, María Isabel Ramos, asegura que "hay demanda de alquiler y compra, y se está vendiendo mucha vivienda unifamiliar aislada, por lo que el concejo cuenta con una apreciable población nueva". Los compradores vienen de Mallorca, de Ibiza (Asturias es un refugio climático y también turístico), pero también de países europeos, como holandeses, húngaros, franceses, italianos, ingleses..., y también de Hispanoamérica, de Paraguay o Argentina. Esta nueva población, añade, "se desplaza a trabajar a los polígonos de Oviedo o Avilés".

"Se hacen viviendas nuevas, es un goteo constante. Pero también se vende vivienda usada. La población mayor va desapareciendo, y los hijos venden las viviendas o vuelven de nuevo al concejo, de forma que la población al menos se mantenga", resalta la regidora de Las Regueras.

Otro concejo pequeño y libre de vivienda de uso turístico es Sariego. Su alcalde, Saúl Bastián Montequín, explica que sí hay viviendas vacaciones, que requieren un trámite mucho más fácil y que suponen una salida para los vecinos que disponen de una segunda casa. "En este pueblo se consigue vivienda fácilmente, hay viviendas cerradas y hay muchas que se ponen en alquiler de continuo", indica.

Noticias relacionadas

Por otro lado, "la población del concejo no deja de subir, se están contruyendo viviendas, se establecen sobre todo parejas jóvenes y de mediana edad con hijos, pero también se compran como segunda residencia, gente que llega de Mallorca, por poner un ejemplo. Si se construyen diez o doce viviendas al año, una es para segunda residencia", afirma Saúl Bastián.